«Мы уже говорим не о борьбе за жизнь». Премьер Словакии Фицо пошел на поправку после покушения

В состоянии здоровья премьера Словакии Роберта Фицо наметились перемены к лучшему. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Словакии Роберта Калиняка.

«Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом», — цитирует агентство слова Калиняка.



Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.