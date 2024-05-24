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    «Мы уже говорим не о борьбе за жизнь». Премьер Словакии Фицо пошел на поправку после покушения

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    В состоянии здоровья премьера Словакии Роберта Фицо наметились перемены к лучшему. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Словакии Роберта Калиняка.

    «Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом», — цитирует агентство слова Калиняка.

    Напомним, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны. Нападавший сделал пять выстрелов. Стрелком оказался писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему может грозить от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.

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