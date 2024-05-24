«Пролетели без всяких проблем». Путин напомнил, что сопровождающая Раиси делегация летела на российских вертолетах

Сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без проблем. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко 24 мая.
Он напомнил, что сопровождение президента Ирана летело на двух воздушных судах. «И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», — сказал российских лидер.
Вертолет, перевозивший Раиси, Абдоллахиана и других официальных лиц страны, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны, в районе Верзеган. Поиски упавшего судна продолжались в течение всей ночи из-за плотного тумана, гористой местности и холода.
Американская компания Bell Textron, на чьем вертолете модели Bell 212 разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не занимается технической поддержкой своей продукции в Иране, что могло сказаться на техническом состоянии машины, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По предварительным результатам расследования катастрофы, никаких следов пуль на корпусе разбившегося вертолета не обнаружено. Вертолет загорелся лишь после столкновения с горой, а пилот успел связаться с пилотами двух других вертолетов.
Похороны погибшего при крушении президента Ирана состоялись 23 мая.