«Пролетели без всяких проблем». Путин напомнил, что сопровождающая Раиси делегация летела на российских вертолетах

Сопровождавшие президента Ирана Эбрахима Раиси лица, пользовавшиеся российскими вертолетами, долетели без проблем. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко 24 мая.

Он напомнил, что сопровождение президента Ирана летело на двух воздушных судах. «И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», — сказал российских лидер.