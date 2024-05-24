В Москве полицейские устроили погоню за лосем, который купался в пруду и прыгал через прохожих

На востоке Москвы заметили двух лосей, которые открыли купальный сезон в одном из прудов 24 мая. Один из сохатых завершил водные процедуры побегом от полиции. Второму не повезло оказаться на оживленной трассе.
Как сообщил MSK1.RU, животных заметили ранним утром на улицах столичного района Новогиреево. «Вместе с уточками, которых, правда, сейчас нет, видимо, он всех разогнал, наслаждается свежей водичкой, никуда не хочет выходить, — рассказал один из очевидцев.
Местные жители сразу позвонили в экстренные службы. По предварительным данным, один из лосей выбрался из пруда, но после попал под фуру на шоссе Энтузиастов. Животному перебило ноги, спасти его не удалось.
Полиция отправилась за вторым лосем, который так и купался в пруду. «Ровно час назад его пытались усыпить выстрелом, но он резко выскочил, перепрыгнул через забор и побежал во дворы. Вся спецгруппа побежала за ним», — рассказал местный житель.
Судя по кадрам в Сети, во время побега сохатый сбил с ног женщину, гулявшую с собакой.
Ранее «Фонтанка» показывала эффектный прыжок лося перед машиной на Дороге жизни.