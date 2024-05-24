В Москве полицейские устроили погоню за лосем, который купался в пруду и прыгал через прохожих

На востоке Москвы заметили двух лосей, которые открыли купальный сезон в одном из прудов 24 мая. Один из сохатых завершил водные процедуры побегом от полиции. Второму не повезло оказаться на оживленной трассе.



Как сообщил MSK1.RU, животных заметили ранним утром на улицах столичного района Новогиреево. «Вместе с уточками, которых, правда, сейчас нет, видимо, он всех разогнал, наслаждается свежей водичкой, никуда не хочет выходить, — рассказал один из очевидцев.