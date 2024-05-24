МВД показало, как с погоней и стрельбой ловили подростка на «копейке» в Ленобласти

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Подростка на «Жигулях» останавливали выстрелами по колесам в Выборгском районе Ленинградской области. «МВД Медиа» 24 мая опубликовало видео погони «глазами» инспекторов.
Сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили красные «Жигули», нарушавшие ПДД, и попытались остановить машину, но водитель требование проигнорировал. На видео видно, как лихач в попытке скрыться гнал по встречке, затем петлял по грунтовым дорогам и, наконец, был остановлен после применения табельного оружия. При этом, пока инспекторы задерживали водителя, из машины дал деру пассажир.
Сама погоня, напомним, произошла в поселке Коробицыно днем 11 мая. Чтобы остановить «Жигули», полицейские сделали предупредительный в воздух и затем девять раз выстрелили по колесам. За рулем машины оказался 15-летний подросток. Как писал «Дорожный инспектор», попытку скрыться он объяснил отсутствием водительских прав.
Подростка доставили в отдел полиции, где на него составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. После его передали приехавшему за ним отцу. В отношении мужчины тоже возбудили административное производство — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.