Первый миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется выпустить в Петербурге уже в декабре. Производство запустила компания «Биокад» в Петродворцовом районе.



«Решение о производстве вакцины «Спутник V» на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября, — рассказал 16 декабря её генеральный директор Дмитрий Морозов. — Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств».