Первый миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется выпустить в Петербурге уже в декабре. Производство запустила компания «Биокад» в Петродворцовом районе.
«Решение о производстве вакцины «Спутник V» на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября, — рассказал 16 декабря её генеральный директор Дмитрий Морозов. — Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств».
Соглашение с Центром имени Гамалеи было подписано 21 сентября 2020 года, а чуть позже, на пленарном заседании XIII Петербургского международного инновационного форума, в компании сообщили, что «Биокад» уже в декабре этого года планирует выпустить один млн доз вакцины. Со временем компания намерена нарастить объем выпуск до 3–4 млн доз в месяц, для того чтобы максимально содействовать закрытию внутренней потребности страны в вакцине. Но, как уточнили «Фонтанке» на предприятии, сколько вакцины будет оставаться в городе, будет решать Минздрав, отвечающий за её распределение.
Биокад
Как писала «Фонтанка», комздрав анонсировал прибытие в Петербург 100 тысяч доз «Спутник V» до конца года. А в январе ожидается поставка еще полумиллиона. Это позволит развернуть масштабную вакцинацию.