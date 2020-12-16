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В Петербурге запустили производство «Спутника V». Миллионы доз будет распределять Минздрав

Первый миллион доз вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется выпустить в Петербурге уже в декабре. Производство запустила компания «Биокад» в Петродворцовом районе.

«Решение о производстве вакцины «Спутник V» на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября, — рассказал 16 декабря её генеральный директор Дмитрий Морозов. — Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств».

Фото: Биокад

Соглашение с Центром имени Гамалеи было подписано 21 сентября 2020 года, а чуть позже, на пленарном заседании XIII Петербургского международного инновационного форума, в компании сообщили, что «Биокад» уже в декабре этого года планирует выпустить один млн доз вакцины. Со временем компания намерена нарастить объем выпуск до 3–4 млн доз в месяц, для того чтобы максимально содействовать закрытию внутренней потребности страны в вакцине. Но, как уточнили «Фонтанке» на предприятии, сколько вакцины будет оставаться в городе, будет решать Минздрав, отвечающий за её распределение.

Биокад

Как писала «Фонтанка», комздрав анонсировал прибытие в Петербург 100 тысяч доз «Спутник V» до конца года. А в январе ожидается поставка еще полумиллиона. Это позволит развернуть масштабную вакцинацию.

Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад
Фото: Биокад

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Комментарии (21)

USSR_forever
эта та дрянь, которую ещё не тестировали на детях и беременных? =)
Мойше
"Миллионы доз будет распределять Минздрав"
Как говорится - Отдай жену дяде, а сам иди к ..., ну к девушке с пониженной социальной ответственностью.
nikolays
Постоянно читаю комментарии тех, кто критикует вакцинацию. Объясните, пожалуйста, а Вы как планируете защищаться от болезни? Святой водой или уйдете в тайгу в дальний скит? Среди Ваших знакомых и друзей никто не болел, не умер? Вы видели как угасает человек зараженный этой заразой? Лично я жду начала записи на вакцинацию и пойду сразу. А Вы выбирайте свой путь, это Ваше право
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