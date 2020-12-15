Комздрав анонсировал прибытие 100 тысяч доз «Спутник V» в Петербург к концу года и назвал основные противопоказания к вакцинации

Самая большая партия вакцины от коронавируса должна поступить в Петербург до конца декабря. Кого сначала будут вакцинировать и кому прививка противопоказана, рассказал журналистам 15 декабря первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
По его словам, в Петербург уже привезли 5500 доз вакцины «Спутник V», а до конца года ожидается поставка в объеме 100 тысяч доз. Сделать прививку первыми пригласят педагогов, работников транспорта, социальных работников, полицейских и других групп населения, которые много контактируют с другими людьми. После того, как они будут охвачены, город сможет перейти к всеобщей вакцинации.
Но и она будет проходить с ограничениями. Во-первых, по возрасту — строго от 18 до 60 лет. Кроме того, у вакцины есть и противопоказания. Она не будет вводиться людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе, беременным и женщинам в период грудного вскармливания, тем, у кого к моменту вакцинации есть острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Вакцинация им будет проведена через 2–4 недели после выздоровления и ремиссии. При этом, как уточнили в комздраве, вакцина будет вводиться без исследования на антитела, после осмотра врача и сбора анамнеза.
«Фонтанка» еще в августе ознакомилась с отчетом Центра Гамалеи о препарате против коронавирусной инфекции. Во время исследования на 38 добровольцах были зафиксированы 144 побочных эффекта. Подробнее о них читайте в нашем материале.