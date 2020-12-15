Комздрав анонсировал прибытие 100 тысяч доз «Спутник V» в Петербург к концу года и назвал основные противопоказания к вакцинации

Самая большая партия вакцины от коронавируса должна поступить в Петербург до конца декабря. Кого сначала будут вакцинировать и кому прививка противопоказана, рассказал журналистам 15 декабря первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



По его словам, в Петербург уже привезли 5500 доз вакцины «Спутник V», а до конца года ожидается поставка в объеме 100 тысяч доз. Сделать прививку первыми пригласят педагогов, работников транспорта, социальных работников, полицейских и других групп населения, которые много контактируют с другими людьми. После того, как они будут охвачены, город сможет перейти к всеобщей вакцинации.