«Закралась неточность»: Рогов опроверг сведения об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС

Информация об открытых шлюзах ДнепроГЭС в городе Запорожье не соответствует действительности: об этом ночью с 24 на 25 мая сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем телеграм-канале он написал следующее:

«Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС».

Ранее о массовом сбросе воды с плотины Днепровской ГЭС сообщал Херсонский губернатор Владимир Сальдо.