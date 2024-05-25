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    «Закралась неточность»: Рогов опроверг сведения об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС

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    Информация об открытых шлюзах ДнепроГЭС в городе Запорожье не соответствует действительности: об этом ночью с 24 на 25 мая сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем телеграм-канале он написал следующее:

    «Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС».

    Ранее о массовом сбросе воды с плотины Днепровской ГЭС сообщал Херсонский губернатор Владимир Сальдо.

    Рогов добавил, что шандоры были открыты после ракетного удара ВС РФ по машинному залу ДнепроГЭС-2 по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. Но необходимость в сбросе воды никуда не делась, и её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы.

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    На иллюстрации он отметил схему расположения части гребли ДнепроГЭС:

    Где именно открыты затворы — 1. 2 — машинный зал ДнепроГЭС-2. Шлюз отмечен цифрой 3.

    Между тем, на сообщение Сальдо успели отреагировать сотрудники Запорожской атомной электростанции: по их оценке, риски для станции от сброса воды на ДнепроГЭС не прогнозируются.

    Фото: Владимир Рогов

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    Владимир СальдоРоговДнепрогэсШлюзыСброс воды
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