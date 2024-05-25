«Закралась неточность»: Рогов опроверг сведения об открытии шлюзов на плотине ДнепроГЭС

Информация об открытых шлюзах ДнепроГЭС в городе Запорожье не соответствует действительности: об этом ночью с 24 на 25 мая сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем телеграм-канале он написал следующее:
«Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребле ДнепроГЭС».
Ранее о массовом сбросе воды с плотины Днепровской ГЭС сообщал Херсонский губернатор Владимир Сальдо.
Рогов добавил, что шандоры были открыты после ракетного удара ВС РФ по машинному залу ДнепроГЭС-2 по причине невозможности генерировать электроэнергию на ДнепроГЭС из-за повреждения генераторов. Но необходимость в сбросе воды никуда не делась, и её начали сбрасывать напрямую, открыв шандорные затворы.
На иллюстрации он отметил схему расположения части гребли ДнепроГЭС:
Где именно открыты затворы — 1. 2 — машинный зал ДнепроГЭС-2. Шлюз отмечен цифрой 3.
Между тем, на сообщение Сальдо успели отреагировать сотрудники Запорожской атомной электростанции: по их оценке, риски для станции от сброса воды на ДнепроГЭС не прогнозируются.