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    В Азове 14-летнюю школьницу подозревают в грабеже и похищении человека

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    В Азовском районе Ростовской области 14-летнюю школьницу подозревают в грабеже и похищении человека, сообщает 24 мая региональное управление Следкома РФ.

    Уточняется, что школьница, по версии следствия, сначала открыто отобрала у знакомой 12-летней девочки телефон. После этого она завела жертву в хозпостройку и заперла дверь снаружи.

    «Почти 11 часов ребенок находился в закрытом помещении и был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в ее розыске», — сказано в сообщении СК.

    На допросе с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину. Ей избрана мера пресечения «в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым».

    Следственным отделом по г. Азов СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по пункту «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж») и пункту «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

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