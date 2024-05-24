В Азове 14-летнюю школьницу подозревают в грабеже и похищении человека

В Азовском районе Ростовской области 14-летнюю школьницу подозревают в грабеже и похищении человека, сообщает 24 мая региональное управление Следкома РФ.

Уточняется, что школьница, по версии следствия, сначала открыто отобрала у знакомой 12-летней девочки телефон. После этого она завела жертву в хозпостройку и заперла дверь снаружи.

«Почти 11 часов ребенок находился в закрытом помещении и был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в ее розыске», — сказано в сообщении СК.

На допросе с участием законного представителя и педагога-психолога подозреваемая полностью признала вину. Ей избрана мера пресечения «в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым».