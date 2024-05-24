Торт из капусты и венок из одуванчиков. Петербургская альпака Шарлотка отмечает день рождения

В Ленинградском зоопарке 24 мая поздравили с днем рождения одну из самых популярных и дружелюбных обитательниц — альпаку Шарлотку. «Нашей прекрасной альпаке Шарлотке исполнилось 3 года. Сотрудники приготовили для нее целый торт. Но не тот, о котором вы подумали, а очень полезный. Морковка, яблочки, капуста, одуванчики — любимые ингредиенты Шарли», — рассказали зоологи в официальном тг-канале зверинца.

К полезному тортику прилагался еще и венок из одуванчиков. И Шарлотка его даже примерила — к восторгу гостей зоопарка, которые присутствовали на торжестве. Но что-то подсказывает, что затем головной убор постигла та же судьба, что и торт.

Альпаки — дальние родственники верблюдов. Считается, что около шести тысяч лет назад их предков приручили индейцы Южной Америки. Альпаки очень любознательны и отличаются мягким нравом. Настолько, что, в отличие от верблюдов, известных привычкой плеваться, соплеменники Шарлотки никогда не плюют в людей, а только друг в друга и только в борьбе за еду.