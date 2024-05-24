Манул Шу из Ленинградского зоопарка празднует первый день рождения. Сравните, как он изменился

В Ленинградском зоопарке в эту пятницу, 24 мая, свой первый день рождения отмечает любимец петербуржцев — манул Шу. Сравнить, как малыш вырос, можно по опубликованным зверинцем фотографиям.



Рождение Шу стало очень важным событием для зоопарка. Последний раз такое пополнение случилось в 2007 году. Имя малыш получил за непростой характер и сразу стал звездой зверинца. А уже к шести месяцам Шу переехал в свой новый дом.