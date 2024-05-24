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    Манул Шу из Ленинградского зоопарка празднует первый день рождения. Сравните, как он изменился

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    В Ленинградском зоопарке в эту пятницу, 24 мая, свой первый день рождения отмечает любимец петербуржцев — манул Шу. Сравнить, как малыш вырос, можно по опубликованным зверинцем фотографиям.

    Рождение Шу стало очень важным событием для зоопарка. Последний раз такое пополнение случилось в 2007 году. Имя малыш получил за непростой характер и сразу стал звездой зверинца. А уже к шести месяцам Шу переехал в свой новый дом.

    «Мы от всей души поздравляем именинника и его родителей Намику и Свэна. Желаем этому скрытному коту расти здоровым, активным и продолжать радовать посетителей и сотрудников зоопарка», — сообщили в телеграм-канале учреждения.

    Сотрудники зоопарка показали фото пушистого хищника в возрасте двух и двенадцати месяцев. На них видно, что повзрослевший обитатель по-прежнему ведет себя достаточно осторожно, но проявляет интерес к происходящему.

    В зоопарке также напомнили, что численность манулов крайне низка. Чтобы сохранить этот вид, необходимо выявить оптимальные методы содержания и размножения этих животных. «В связи с этим создали межзоопарковую программу по сохранению и разведению манулов, в которой принимает участие наш зоопарк», — добавили в учреждении.

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