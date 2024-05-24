Уходит эпоха «аськи». VK через месяц планирует закрыть мессенджер ICQ

Мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня, а его сотрудники присоединятся к команде продуктов VK. Об этом сообщила пресс-служба интернет-компании 24 мая.

Отмечается, что VK намерена сфокусироваться на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

В первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория читателей и отправителей сообщений VK Мессенджера в России составила 72,9 миллиона пользователей.

Мессенджер ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление проводили в 2020 году. Все эти годы ICQ была доступна для установки на телефоны и компьютеры, сохранив узнаваемый оригинальный звук оповещения о сообщениях. Старые номера ICQ сменились верификацией через номер телефона.