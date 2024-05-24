Минюст дополнит реестр иностранных агентов адресами их сайтов

Реестр иностранных агентов Минфин будет дополнять их доменными именами. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 24 мая на сайте правовой информации.

На сегодняшний день в реестре иноагентов, опубликованном на сайте Минфина, 801 строка, в списке перечислены люди и компании.

Когда в феврале готовился проект приказа Минюста, иноагентов предлагали обязать указывать не только доменное имя, но и основной государственный регистрационный номер, сейчас эти сведения уже есть в реестре. Нововведение, по словам эксперта Гарегина Митина, нововведение потребовалось для упрощения навигации по реестру: перечень большой, искать по ОГРН проще.

