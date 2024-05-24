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    Минюст дополнит реестр иностранных агентов адресами их сайтов

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    Реестр иностранных агентов Минфин будет дополнять их доменными именами. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 24 мая на сайте правовой информации.

    На сегодняшний день в реестре иноагентов, опубликованном на сайте Минфина, 801 строка, в списке перечислены люди и компании.

    Когда в феврале готовился проект приказа Минюста, иноагентов предлагали обязать указывать не только доменное имя, но и основной государственный регистрационный номер, сейчас эти сведения уже есть в реестре. Нововведение, по словам эксперта Гарегина Митина, нововведение потребовалось для упрощения навигации по реестру: перечень большой, искать по ОГРН проще.

    Ранее Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на любых выборах.

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