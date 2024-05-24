Блинкен: США выделили Украине новый пакет помощи на 275 миллионов долларов

Соединенные Штаты Америки выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. О заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена пишет «Коммерсантъ».
О выделении четвертого пакета помощи Киеву ранее сообщало издание Associated Press. В него входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), боеприпасы и артиллерийские снаряды калибра
Дополняют пакет противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые мины, тактические машины, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
Ранее стало известно, что первая группа украинских летчиков обучилась управлению истребителем