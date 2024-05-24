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    Блинкен: США выделили Украине новый пакет помощи на 275 миллионов долларов

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    Соединенные Штаты Америки выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. О заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена пишет «Коммерсантъ».

    О выделении четвертого пакета помощи Киеву ранее сообщало издание Associated Press. В него входят высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), боеприпасы и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

    Дополняют пакет противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые мины, тактические машины, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

    Ранее стало известно, что первая группа украинских летчиков обучилась управлению истребителем F-16 на военной базе в штате Аризона.

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