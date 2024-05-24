ЦБ: Из-за комиссий для застройщиков новостройки снова обогнали вторичку по росту цен

Введение банками комиссий для застройщиков в I квартале 2024 года способствовало тому, что рост цен на новостройки в России снова обогнал рост цен на готовое жилье. Разрыв между ценами на первичке и вторичке увеличился. Об этом 23 мая сообщается в материалах Банка России.



О влиянии комиссий на ситуацию с ценами на жилье на пресс-конференции в пятницу заговорил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

«На рынке ипотеки по-прежнему присутствуют дисбалансы. В конце I квартала сохранялся достаточно большой разрыв между ценами на строящееся и готовое жилье. Это связано с тем, что свыше 70% выдач приходится на льготные ипотечные программы, которые действуют для новостроек. Также в прошлом квартале банки вводили комиссии для застройщиков, которые перекладывали их в цену квартир. Из-за этого рост цен на новостройки в России в I квартале снова обогнал рост цен на готовое жилье», - заявил он.