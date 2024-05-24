ЦБ: Из-за комиссий для застройщиков новостройки снова обогнали вторичку по росту цен

Введение банками комиссий для застройщиков в I квартале 2024 года способствовало тому, что рост цен на новостройки в России снова обогнал рост цен на готовое жилье. Разрыв между ценами на первичке и вторичке увеличился. Об этом 23 мая сообщается в материалах Банка России.
О влиянии комиссий на ситуацию с ценами на жилье на пресс-конференции в пятницу заговорил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
«На рынке ипотеки по-прежнему присутствуют дисбалансы. В конце I квартала сохранялся достаточно большой разрыв между ценами на строящееся и готовое жилье. Это связано с тем, что свыше 70% выдач приходится на льготные ипотечные программы, которые действуют для новостроек. Также в прошлом квартале банки вводили комиссии для застройщиков, которые перекладывали их в цену квартир. Из-за этого рост цен на новостройки в России в I квартале снова обогнал рост цен на готовое жилье», - заявил он.
Второй раз он упомянул комиссии, отвечая на вопрос журналиста, выявил ли ЦБ новые маркетинговые схемы, которые применяют банки и застройщики, с рисками для потребителя. По словам Габунии, масштаб этого явления «значительно снизился», при этом он отметил, что банки перекладывали через комиссии часть маржинальности на застройщиков и это отразилось на ценах. «Мы по-прежнему видим этот дифференциал в ценах», - добавил он.
В опубликованном 23 мая обзоре финансовой стабильности ЦБ фиксирует перегрев цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным, несмотря на стабилизацию спроса в сегменте. Индикатор перегрева на рынке новостроек в I квартале 2024 года достиг 15% в то время как на рынке готового жилья он составил 1%.
Разрыв между ценами на первичке и вторичке увеличился с 44% до 55%, по данным Росстата, с 43% до 45%, по данным «Домклик». Дисбаланс сохраняется не только из-за переноса комиссий банков в цены, но и из-за снижения доступности вторичного жилья на фоне роста рыночных ставок по ипотеке до 17%. Часть людей из-за этого выбирает новостройки, где действуют льготные программы кредитования.
В конце декабря 2023 - январе 2024 года крупнейшие банки заявили, что будут выдавать жилищные займы по госпрограммам, только если строители-партнеры будут платить им соответствующие «субсидии», которые фактически были комиссиями. ЦБ увидел в этом риски для ипотечных заемщиков и обратился в ФАС. В результате банки, которые ввели комиссии, заметно сократили доли в выдаче льготной ипотеки. К концу февраля кредитные организации отказались от этого механизма.
С 1 июля ожидается отмена массовой льготной ипотеки. Это может привести к снижению спроса на ипотеку и на смежные виды кредитования, как следствие, снижению инфляции и ключевой ставки ЦБ. Такое мнение ранее высказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.