Появилось видео, на котором из ростовского СИЗО выводят заложников

Росгвардия опубликовала видео штурма СИЗО № 1 Ростова-на-Дону, на котором видно, как с территории изолятора выводят заложников. Кадры были опубликованы в телеграм-канале службы 16 июня.

На видео спецназовцы подходят к воротам СИЗО, после чего к ним подъезжает скорая помощь. «Бойцы спецподразделений управления Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону», — прокомментировали кадры в Росгвардии.

Источник 161.RU в силовых структурах рассказал, что с террористами проводил переговоры имам. Когда заключенные заявили, что не хотят его слушать, начался штурм. Первыми сработали снайперы.

Сейчас в ростовском СИЗО проходят обыски. У заключенных ищут телефоны и прочие запрещенные предметы. Силовики опрашивают арестантов и выясняют, кто был в курсе планов исламистов.