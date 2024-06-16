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    В ростовском СИЗО проходят обыски. У заключенных ищут запрещенку

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    Оперативники начали обыски в СИЗО Ростова-на-Дону, где утром 16 июня заключенные проникли в дежурную часть и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сейчас у арестантов ищут запрещенные предметы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Помимо поиска телефонов и прочих запрещенных предметов, проводится опрос сидельцев. Силовики выясняют, кто был в курсе планов исламистов.

    Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что захват заложников стал возможен из-за отсутствия профилактики экстремизма в системе ФСИН. Из-за деструктивных идей, которые распространяются в изоляторах, «возникают вот такие тюремные джамааты».

    «Как могло получиться, что троих осужденных за попытку теракта в Верховном суде КЧР посадили в одну камеру? Удивительно ли то, что соучастники одного преступления (и какого!), находясь в одном не то чтобы помещении — здании, совершили то, что совершили? К сожалению, нет», — написал он в своем телеграм-канале.

    Также Хинштейн добавил, что акция планировалась тщательно и заранее. «Только вдумайтесь — у террористов в СИЗО есть мобильные телефоны», — подчеркнул он.

    В эфире телеканала РБК член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что в работе СИЗО № 1 были «немыслимые» нарушения: изолятор был переполнен заключенными, сотни из них — фигуранты дел террористической направленности.

    Утром 16 июня шестеро радикальных исламистов захватили двух заложников СИЗО в Ростове-на-Дону. У них были дубинки и заточки. Трое террористов были осуждены за намерение взорвать суд в КЧР. Захват готовился несколько месяцев.

    Штурм ростовского СИЗО закончился освобождением захваченных сотрудников ФСИН. Все шесть боевиков ликвидированы.

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