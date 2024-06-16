В ростовском СИЗО проходят обыски. У заключенных ищут запрещенку

Оперативники начали обыски в СИЗО Ростова-на-Дону, где утром 16 июня заключенные проникли в дежурную часть и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сейчас у арестантов ищут запрещенные предметы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Помимо поиска телефонов и прочих запрещенных предметов, проводится опрос сидельцев. Силовики выясняют, кто был в курсе планов исламистов.

Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что захват заложников стал возможен из-за отсутствия профилактики экстремизма в системе ФСИН. Из-за деструктивных идей, которые распространяются в изоляторах, «возникают вот такие тюремные джамааты».