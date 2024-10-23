Комитет по природопользованию будет курировать в Петербурге ликвидацию нелегальных свалок. Их в городе почти 170

Комитет по природопользованию планируют наделить полномочиями управлять ликвидацией нелегальных свалок. На проект соответствующих изменений в городском законодательстве обратила внимание «Фонтанка» 23 октября.

Непосредственное исполнение работ останется в зоне ответственности районных администраций.

Проект постановления правительства предлагает изменить регламент и порядок финансирования ликвидации несанкционированных свалок. Сейчас администрации районов Петербурга самостоятельно занимаются выявлением, учетом скоплений мусора, составляют и утверждают списки проблемных адресов, занимаются ликвидацией свалок, ориентируясь на выделенный бюджет. Предложено централизовать этот процесс и сконцентрировать управление в руках комитета по природопользованию.

По замыслу, районные администрации будут передавать данные об обнаруженных свалках в комитет, а он в свою очередь — формировать и утверждать списки адресов, где необходимо ликвидировать свалки. Тем самым он будет распределять использование бюджетных средств, предусмотренных на эти цели. Выявленное скопление мусора будут вносить в адресную программу в течение двух недель.

Авторы проекта, сотрудники комитета по природопользованию, объясняют необходимость изменений тем, что сейчас система не справляется с нелегальными свалками. По утвержденным планам правительства Петербурга, количество нелегальных свалок должно ежегодно снижаться вдвое. В 2030 году их должно быть настолько мало, чтобы все найденные скопления мусора могли ликвидировать в том же году. Пока Петербург далек от этой цели.

«В 2024 году прогнозируется недостижение показателя (по снижению количества свалок. — Прим. ред.). Цель на 31 декабря — 63 несанкционированные свалки отходов на территории Санкт-Петербурга, в настоящий момент на территории города 168», — указывают авторы проекта в пояснительной записке.

При этом районы не справляются с объемом средств, которые выделены на эти цели, считают в комитете по природопользованию. В Смольном подчеркивают, что в период с 2021 по 2023 год были использованы всего 63% бюджета, заложенного на ликвидацию свалок. Остальные деньги применить не удалось, их перераспределили на другие цели.

Предполагается, что если комитет по природопользованию будет централизованно формировать и утверждать адресные программы по ликвидации отходов и курировать профилактику появления нелегальных свалок, — это решит проблему.

Ранее председатель комитета по природопользованию Александр Герман отмечал, что больше всего нелегальных свалок в Петербурге выявляют в Невском, Красносельском и Московском районах.

К активному участию в ликвидации несанкционированных скоплений отходов готовят завод ГУП МПБО-2. Сейчас он уже занимается вывозом и переработкой автомобильных покрышек с нелегальных свалок, в будущем его поле деятельности хотят расширить.