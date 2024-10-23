Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +7

5 м/c,

зап.

 758мм 79%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Город Комитет по природопользованию будет курировать в Петербурге ликвидацию нелегальных свалок. Их в городе почти 170

Комитет по природопользованию будет курировать в Петербурге ликвидацию нелегальных свалок. Их в городе почти 170

1 196
1 комментарий

Комитет по природопользованию планируют наделить полномочиями управлять ликвидацией нелегальных свалок. На проект соответствующих изменений в городском законодательстве обратила внимание «Фонтанка» 23 октября.

Непосредственное исполнение работ останется в зоне ответственности районных администраций.

Проект постановления правительства предлагает изменить регламент и порядок финансирования ликвидации несанкционированных свалок. Сейчас администрации районов Петербурга самостоятельно занимаются выявлением, учетом скоплений мусора, составляют и утверждают списки проблемных адресов, занимаются ликвидацией свалок, ориентируясь на выделенный бюджет. Предложено централизовать этот процесс и сконцентрировать управление в руках комитета по природопользованию.

По замыслу, районные администрации будут передавать данные об обнаруженных свалках в комитет, а он в свою очередь — формировать и утверждать списки адресов, где необходимо ликвидировать свалки. Тем самым он будет распределять использование бюджетных средств, предусмотренных на эти цели. Выявленное скопление мусора будут вносить в адресную программу в течение двух недель.

Авторы проекта, сотрудники комитета по природопользованию, объясняют необходимость изменений тем, что сейчас система не справляется с нелегальными свалками. По утвержденным планам правительства Петербурга, количество нелегальных свалок должно ежегодно снижаться вдвое. В 2030 году их должно быть настолько мало, чтобы все найденные скопления мусора могли ликвидировать в том же году. Пока Петербург далек от этой цели.

«В 2024 году прогнозируется недостижение показателя (по снижению количества свалок. — Прим. ред.). Цель на 31 декабря — 63 несанкционированные свалки отходов на территории Санкт-Петербурга, в настоящий момент на территории города 168», — указывают авторы проекта в пояснительной записке.

При этом районы не справляются с объемом средств, которые выделены на эти цели, считают в комитете по природопользованию. В Смольном подчеркивают, что в период с 2021 по 2023 год были использованы всего 63% бюджета, заложенного на ликвидацию свалок. Остальные деньги применить не удалось, их перераспределили на другие цели.

Предполагается, что если комитет по природопользованию будет централизованно формировать и утверждать адресные программы по ликвидации отходов и курировать профилактику появления нелегальных свалок, — это решит проблему.

Ранее председатель комитета по природопользованию Александр Герман отмечал, что больше всего нелегальных свалок в Петербурге выявляют в Невском, Красносельском и Московском районах.

К активному участию в ликвидации несанкционированных скоплений отходов готовят завод ГУП МПБО-2. Сейчас он уже занимается вывозом и переработкой автомобильных покрышек с нелегальных свалок, в будущем его поле деятельности хотят расширить.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
282201992
1 час
нашли на кого спихнуть аххаа а раньше кто курировал ? на бумаге просто числились ?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Новости компаний
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Новости компаний
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30