Рынок не резиновый. Несостоявшийся мусорный оператор Петербурга переключился на шины и свалки

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Комитет по природопользованию Петербурга и ГУП МПБО-2 показали, как перерабатывают шины на новой производственной площадке суточной мощностью — 6 тонн. «Поставщиками» станут и нелегальные свалки.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»



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Принадлежащий городу МПБО-2 искал новую нишу после того, как перестал заниматься сортировкой и переработкой бытовых отходов. В 2023 году предприятие еще курировало обслуживание контейнеров для большого количества фракций в Пушкинском и Невском районах. Но в последнее время занималось только вывозом мусора и строительных отходов в рамках сотрудничества с «Невским экологическим оператором» (НЭО). В свое время МПБО-2 и сам претендовал на статус регионального оператора по обращению с отходами и даже выиграл соответствующий конкурс в 2018 году — но занять эту позицию так и не смог, его победу в суде оспорили конкуренты. В 2021 году единым регоператором стал специально созданный НЭО — совместное предприятие Петербурга, Ленобласти, ВТБ (тогда еще) и Интер РАО.



Проблемы у МПБО-2 не заканчивались, в том числе с накопленными у предприятия кучами балласта. Одно время ему решили отдать на откуп полезные фракций при раздельном сборе мусора, но это совсем слабо женилось с экономической моделью регионального оператора, так что приходилось искать новые ниши. Как рассказал «Фонтанке» директор МПБО-2 Александр Лапченко, китайское оборудование для переработки автомобильных шин закупили еще в 2023 году. В это было инвестировано порядка 20 миллионов рублей, окупаемость оценивают в три-четыре года с момента запуска. Лицензия на переработку шин была получена в июле 2024. Перед тем, как приступить к сбору и переработке покрышек со всего города, технику тестировали на тех автомобильных шинах, которые скопились на самом предприятии.

На уровне городского правительства сейчас обсуждают вопрос о том, чтобы МПБО-2 комплексно занимался ликвидацией нелегальных свалок. Для этого закупили два самосвала, четыре мультилифта (это крюковая система для погрузки) и четыре полуприцепа к ним.

«Готовимся к тому, чтобы в следующем году он уже занялся ликвидацией свалок.<…> Мы обсуждаем, считаем, смотрим правовую базу под эту задачу. Было совещание с [профильным] вице-губернатором Алексеем Корабельниковым и районными администрациями», — поделился с «Фонтанкой» председатель комитета по природопользованию Александр Герман.



Если МПБО-2 станет бюджетным учреждением с задачей ликвидации свалок, то из поля конкуренции уберут многомиллионный рынок: сейчас конкурсы на вывоз такого мусора объявляют районы.

Пока МПБО-2 занимается именно шинами, и переработать можно не все. Так, здесь не берут в переработку покрышки с шипами, потому что удаление шипов очень трудозатратно: обычно на подобных предприятиях это делают вручную. Кроме этого, пока не могут заняться и шинами строительной техники: от тракторов, бульдозеров, экскаваторов.

Шины, пригодные для переработки на МПБО-2, привозят в рамках ликвидации нелегальных свалок, принимают у транспортных и шиномонтажных компаний. Сдать покрышки может и любой желающий: без акта об утилизации это бесплатно, за оформление придется заплатить. Завод также предоставляет услуги по вывозу автомобильных покрышек.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Бесплатно МПБО-2 вывозит покрышки с городских субботников. А во время месячника по благоустройству устанавливает специальные пухто, заполнение которых курируют администрации районов — всё это вывозится на переработку.

Основной продукт, который получается в результате, — это резиновая крошка. Ее изготавливают трех видов: от 0 до 1 мм, от 1 до 2 мм, от 3 до 5 мм. И после этого продают производителям покрытий спортивных и детских площадок, резиновой плитки, мастики, асфальтовой смеси и гидроизоляции для крыш. Дешевле всего стоит самая мелкая крошка, остальные — одинаково.

«Цены варьируются в зависимости от сезона. Высокий сезон начинается в апреле и заканчивается осенью. Именно в теплое время года укладывают спортивные и детские площадки. Потом цены идут на спад. В целом стоимость резиновой крошки сейчас — от 35 до 45 рублей за килограмм», — рассказал во время общения с журналистами директор МПБО-2 Александр Лапченко.

Он отметил, что спрос на резиновую крошку достаточно высокий, весь этот продукт завод реализует в Петербурге.

Как устроено

На МПБО-2 продемонстрировали журналистам процесс переработки шин. Выглядит он эффектно и при этом несложно.

Из грузовых покрышек сначала вырезают внутреннее кольцо. Все шины разделяют на ленты, дробят их сначала в «чипсы», а потом в резиновую крошку. Первичную крошку измельчают до нужного размера, по трем видам фракций. После этого продукт упаковывают в мешки разных размеров: до 35 и 900 килограмм — или в другую тару, если это необходимо покупателю.

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В процессе переработки из шин изымают металлический корд и текстиль. Крупные фрагменты корда удается продать как металл, чтобы его использовали при изготовлении новых предметов. Мелкие частицы сейчас реализовать практически невозможно — отмечают на заводе. Текстиль в теории можно было бы продать — и использовать, например, для изготовления строительных утеплителей. Но спроса на такой текстиль нет, поэтому с МПБО-2 его отправляют на полигон.

Новая площадка для утилизации шин помогает Петербургу справляться с опасными отходами — подчеркнул в общении с журналистами председатель комитета по природопользованию. Если в 2022 году в Петербурге перерабатывали всего 44 тонны автомобильных покрышек, то за первые девять месяцев 2024 — 217,7 тонн. Это почти в пять раз больше — самый большой прирост в утилизации среди всех видов опасных отходов. Значительно увеличились показатели и по утилизации отработанного машинного масла (было 2,4 тонны за год, стало 9,6 на октябрь 2024), электронной техники (было 23, стало 61 тонны).

Петербургское правительство организует сбор на утилизацию 14 видов опасных отходов, что необычно много для России. Во многих регионах у людей есть возможность сдать в переработку только батарейки и ртутные лампы.

Сейчас в Петербурге действуют 23 экопункта для сбора опасных отходов: туда можно привезти как автомобильные покрышки, так и отслужившую технику, просроченные лекарства, порошки, противогазы и многое другое. Список всего, что можно сдать, с адресами экопунктов – на сайте администрации Петербурга.

Кроме этого, по городу курсируют два экомобиля, во дворах и учреждениях установлены 530 экотерминалов для батареек и ламп. Информацию об адресах, где их можно найти публикует городское правительство.

В будущем чиновники планируют обеспечить шаговую доступность к инфраструктуре для сдачи опасных отходов в переработку для 96% петербуржцев. По расчетам, для этого достаточно 23 экопунктов, 955 экотерминалов и работы экомобилей в удаленных частях города.