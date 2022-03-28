В Янино начали перерабатывать знаменитую кучу балласта на мусороперерабатывающем заводе

Работу биобарабанов журналистам показали 28 марта. Как рассказал директор МПБО-2 Андрей Лапченко, задача состоит в том, чтобы уменьшить объем балласта, который необходимо вывезти на полигон. Для этого общая масса снова проходит предварительную обработку, а потом отправляется в барабан, где находится не менее 48 часов при температуре 50 градусов. После этого она выгружается. Получаются две основные фракции — собственно балласт и компост, который можно использовать для рекультивации полигонов.

Параллельно, как пояснили в комитете по природопользованию, отбирается некоторая часть полезных фракций, которые можно реализовать, — это 6% от общего объема. Впрочем, прогнозировать, сколько времени уйдет на полную переработку кучи, чиновники не решаются: она накапливалась не один год, слоями, у каждого слоя — свои характеристики, и под каждый надо подбирать свой режим работы барабана. Опыт показывает, что после вторичной обработки объем под захоронение на полигонах снижается на треть.

«Фонтанка» многократно рассказывала о куче балласта в Янино, с которой никто не хотел иметь дела. Балласт горел (причем руководство говорило о поджоге), возбуждались уголовные дела, отходы везли на закрытые Новоселки, называя их компостом.



МПБО-2, как сообщалось, намерен стать одним из операторов по раздельному накоплению отходов. Это придется каким-то образом увязать с наличием в городе регионального оператора — НЭО, который с 1 января занимается всем мусором в Петербурге, включая полезные фракции, которые из него можно извлекать. Вторая площадка МПБО-2 — на Волхонке — переходит НЭО, именно там должен появиться первый комплекс по переработке отходов из пяти, запланированных в Петербурге и Ленобласти. О том, как на этих планах сказывается новая реальность последнего месяца, — читайте здесь.