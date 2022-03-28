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В Янино начали перерабатывать знаменитую кучу балласта на мусороперерабатывающем заводе

На площадке ГУП МПБО-2 в Янино запустили уже два биобарабана для того, чтобы ликвидировать накопленную на предприятии массу балласта. Раньше он горел и пытался мигрировать в Новоселки.

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Работу биобарабанов журналистам показали 28 марта. Как рассказал директор МПБО-2 Андрей Лапченко, задача состоит в том, чтобы уменьшить объем балласта, который необходимо вывезти на полигон. Для этого общая масса снова проходит предварительную обработку, а потом отправляется в барабан, где находится не менее 48 часов при температуре 50 градусов. После этого она выгружается. Получаются две основные фракции — собственно балласт и компост, который можно использовать для рекультивации полигонов.

аппарат вице-губернатора Валерия Пикалева

Параллельно, как пояснили в комитете по природопользованию, отбирается некоторая часть полезных фракций, которые можно реализовать, — это 6% от общего объема. Впрочем, прогнозировать, сколько времени уйдет на полную переработку кучи, чиновники не решаются: она накапливалась не один год, слоями, у каждого слоя — свои характеристики, и под каждый надо подбирать свой режим работы барабана. Опыт показывает, что после вторичной обработки объем под захоронение на полигонах снижается на треть.

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«Фонтанка» многократно рассказывала о куче балласта в Янино, с которой никто не хотел иметь дела. Балласт горел (причем руководство говорило о поджоге), возбуждались уголовные дела, отходы везли на закрытые Новоселки, называя их компостом.

МПБО-2, как сообщалось, намерен стать одним из операторов по раздельному накоплению отходов. Это придется каким-то образом увязать с наличием в городе регионального оператора — НЭО, который с 1 января занимается всем мусором в Петербурге, включая полезные фракции, которые из него можно извлекать. Вторая площадка МПБО-2 — на Волхонке — переходит НЭО, именно там должен появиться первый комплекс по переработке отходов из пяти, запланированных в Петербурге и Ленобласти. О том, как на этих планах сказывается новая реальность последнего месяца, — читайте здесь.

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Комментарии (2)

allyouneedislove
нужно не захоранивать, а перерабатывать мусор
но для этого нужны конвейерные ленты и тысячи людей на них, которые будут вручную отсортировывать мусор с конвейерных лент - стекло в один контейнер, пластик в другой, картон в третий, тряпки в четвёртый, батарейки в пятый, технику на разборку вообще отдельно (там и золото бывает на контактах, и медные катушки проволоки)... затем отсортированный мусор должен быть отправлен на переработку....

на полигоны надо принимать только тот вид мусора, который уже не может быть переработан

вопрос в том, кто будет этим всем заниматься =/
Главный спец по технике консервации
"Биобарабан"! Звучит здОрово! Но, кто-то может пояснить, как ботинок приобретает коричневый цвет при 50 градусах?
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