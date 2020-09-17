Загорелась гора мусора с пятиэтажку на городском заводе в Янино. То ли поджог, то ли само. Теперь не успеть вывезти даже самолётами.

Фото: 47news

В начале второго часа ночи 17 сентября в Янино вдруг вспыхнула гора мусора на заводе МПБО-2. Было дождливо. По словам сотрудников предприятия, на камерах наблюдения они разглядели, как рядом с заводом появляется свет фар, затем светят фонарики, а после - дым и пламя.

Загорелась гора мусора с пятиэтажку на городском заводе в Янино. То ли поджог, то ли само. Теперь не успеть вывезти даже самолётами.

В начале второго часа ночи 17 сентября в Янино вдруг вспыхнула гора мусора на заводе МПБО-2. Было дождливо. По словам сотрудников предприятия, на камерах наблюдения они разглядели, как рядом с заводом появляется свет фар, затем светят фонарики, а после - дым и пламя.



В августе гору собирались вывозить на полигоны Ленобласти по принципу "всем сёстрам по серьгам" — планировалось распределить мусор между восемью полигонами области. То есть, по 5 тысяч тонн на каждый. Контракт на вывоз взяла компания из Самары “ТрансЭко”.



По данным 47news, конкретных договорённостей с полигонами у фирмы до сих пор нет. Срок договора истекает в октябре. Мы уже рассказывали насколько это непростое дело даже чисто технически. “Теперь им разве что самолётами придётся возить. И то вряд ли успеют”, - сыронизировал один из участников рынка. Чиновник, знакомый с ситуацией, описал её хронологически: “Сначала был шум и решили до выборов стоять на паузе. Выборы прошли, но, видимо, ещё не совсем. Пока всё на месте. Другое дело, что и документов у них, говорят, нет, что это за отходы, а без них сумасшедших нет принимать”.

47news побеседовал с директором Вешагуровым. На вопрос, знает ли он, когда и куда компания “Транс-Эко” начнёт вывозить гору, собеседник ответил слегка замешкавшись.



- Вчера разговаривал - до конца недели определятся, куда вывозить.

- Полигоны же отказывают из-за отсутствия документов?

- У нас складирован балласт. В июле месяце проводили анализ. Это четвёртый-пятый класс опасности. Но у меня такое ощущение, что у полигонов нет лицензии на приём такой продукции. Есть у меня, кстати, ещё одна гора. Там компост. Сколько там не скажу, надо по факту смотреть. Пытаемся его продать.

- Уже есть мнение, что поджог может быть выгоден перевозчику да и вам - через резонанс подтолкнуть власти согласовать приёмку на полигоны Ленобласти. Что скажете?

- Это глупости! Должна же быть честь и совесть, а не только мысли о том, как вывезти. При таком пожаре выделяются вредные вещества. Это тяжкое преступление. Бесчеловечно! Такое могут сделать только одержимые люди! - выпалил собеседник, добавив, что попытка поджога вторая за месяц.



Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: Росприроднадзор по СЗФО Фото: Росприроднадзор по СЗФО Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Не секрет, что переговоры от имени победителя конкурса вёл исполнительный директор мусорного регоператора Самарской области "Экостройресурс" Вячеслав Дормидонтов. На звонки он не ответил. Председатель областного комитета по обращению с отходами Алексей Пименов давно в домике. Его шеф, профильный вице-губернатор Михаил Ильин тоже избегает журналистов. Вспомнилось, к слову, как на закрытой встрече с владельцами мусорных полигонов он призвал всех действовать сообща и принять тысячи тонн отходов, накопившихся на площадке городского завода. Но признал, что заставить не может.



Не стоит впрочем забывать, что МПБО-2 это предприятие Петербурга. О неком равнодушии Смольного к своему объекту говорилось уже не раз, письма губернатора Беглова не помогают. Профильный вице-губернатор правительства города Николай Бондаренко на звонок не ответил. Его подчинённые сообщили, что к возгоранию возможно имеют отношения некие лица, проникшие ночью на территорию, в полицию подано заявление. В комблаге также порадовали, что пожарный резервуар на заводе исправен, всё на должном уровне.

Тем временем, в областном МЧС сообщили, что к тушению очагов тления привлечена инженерная техника. Сложность в том, что очаги внутри, сообщили в ведомстве.

Всё же гора МПБО-2 стала настоящим символом бессилия властей города и области справиться с мусорной проблемой в двух регионах в целом. И не менее символично, что она загорелась.

Виктор Смирнов,

47news

Контекст:

Как сообщали в Росприроднадзоре, информация о нештатной ситуации 17 сентября поступила "Леноблпожспаса". Донесений от МПБО-2 не поступало. Управление намерено возбудить дело в отношении “Завод МПБО-2" не только по факту нарушения требований при обращении с отходами, но и за сокрытие экологической информации. Ранее Управление выявило многочисленные нарушения на этой площадке.

