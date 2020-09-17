"Так могут только одержимые!». Почему в Янино вспыхнул символ мусорного бессилия
Загорелась гора мусора с пятиэтажку на городском заводе в Янино. То ли поджог, то ли само. Теперь не успеть вывезти даже самолётами.
В начале второго часа ночи 17 сентября в Янино вдруг вспыхнула гора мусора на заводе МПБО-2. Было дождливо. По словам сотрудников предприятия, на камерах наблюдения они разглядели, как рядом с заводом появляется свет фар, затем светят фонарики, а после - дым и пламя.
Загорелась гора мусора с пятиэтажку на городском заводе в Янино. То ли поджог, то ли само. Теперь не успеть вывезти даже самолётами.
В начале второго часа ночи 17 сентября в Янино вдруг вспыхнула гора мусора на заводе МПБО-2. Было дождливо. По словам сотрудников предприятия, на камерах наблюдения они разглядели, как рядом с заводом появляется свет фар, затем светят фонарики, а после - дым и пламя.
В августе гору собирались вывозить на полигоны Ленобласти по принципу "всем сёстрам по серьгам" — планировалось распределить мусор между восемью полигонами области. То есть, по 5 тысяч тонн на каждый. Контракт на вывоз взяла компания из Самары “ТрансЭко”.
По данным 47news, конкретных договорённостей с полигонами у фирмы до сих пор нет. Срок договора истекает в октябре. Мы уже рассказывали насколько это непростое дело даже чисто технически. “Теперь им разве что самолётами придётся возить. И то вряд ли успеют”, - сыронизировал один из участников рынка. Чиновник, знакомый с ситуацией, описал её хронологически: “Сначала был шум и решили до выборов стоять на паузе. Выборы прошли, но, видимо, ещё не совсем. Пока всё на месте. Другое дело, что и документов у них, говорят, нет, что это за отходы, а без них сумасшедших нет принимать”.
47news побеседовал с директором Вешагуровым. На вопрос, знает ли он, когда и куда компания “Транс-Эко” начнёт вывозить гору, собеседник ответил слегка замешкавшись.
- Вчера разговаривал - до конца недели определятся, куда вывозить.
- Полигоны же отказывают из-за отсутствия документов?
- У нас складирован балласт. В июле месяце проводили анализ. Это четвёртый-пятый класс опасности. Но у меня такое ощущение, что у полигонов нет лицензии на приём такой продукции. Есть у меня, кстати, ещё одна гора. Там компост. Сколько там не скажу, надо по факту смотреть. Пытаемся его продать.
- Уже есть мнение, что поджог может быть выгоден перевозчику да и вам - через резонанс подтолкнуть власти согласовать приёмку на полигоны Ленобласти. Что скажете?
- Это глупости! Должна же быть честь и совесть, а не только мысли о том, как вывезти. При таком пожаре выделяются вредные вещества. Это тяжкое преступление. Бесчеловечно! Такое могут сделать только одержимые люди! - выпалил собеседник, добавив, что попытка поджога вторая за месяц.
Не секрет, что переговоры от имени победителя конкурса вёл исполнительный директор мусорного регоператора Самарской области "Экостройресурс" Вячеслав Дормидонтов. На звонки он не ответил. Председатель областного комитета по обращению с отходами Алексей Пименов давно в домике. Его шеф, профильный вице-губернатор Михаил Ильин тоже избегает журналистов. Вспомнилось, к слову, как на закрытой встрече с владельцами мусорных полигонов он призвал всех действовать сообща и принять тысячи тонн отходов, накопившихся на площадке городского завода. Но признал, что заставить не может.
Не стоит впрочем забывать, что МПБО-2 это предприятие Петербурга. О неком равнодушии Смольного к своему объекту говорилось уже не раз, письма губернатора Беглова не помогают. Профильный вице-губернатор правительства города Николай Бондаренко на звонок не ответил. Его подчинённые сообщили, что к возгоранию возможно имеют отношения некие лица, проникшие ночью на территорию, в полицию подано заявление. В комблаге также порадовали, что пожарный резервуар на заводе исправен, всё на должном уровне.
Тем временем, в областном МЧС сообщили, что к тушению очагов тления привлечена инженерная техника. Сложность в том, что очаги внутри, сообщили в ведомстве.
Всё же гора МПБО-2 стала настоящим символом бессилия властей города и области справиться с мусорной проблемой в двух регионах в целом. И не менее символично, что она загорелась.
Контекст:
Как сообщали в Росприроднадзоре, информация о нештатной ситуации 17 сентября поступила "Леноблпожспаса". Донесений от МПБО-2 не поступало. Управление намерено возбудить дело в отношении “Завод МПБО-2" не только по факту нарушения требований при обращении с отходами, но и за сокрытие экологической информации. Ранее Управление выявило многочисленные нарушения на этой площадке.
Как сообщал 47news, гора мусора в Янино гниёт уже более года. 70% отходов планировалось везти на полигон в Сланцы, остальное — на полигон в Лепсари. После публикации 47news губернатор Дрозденко поручил распределить отходы по полигонам региона. Содержание отходов до конца не идентифицировано. Хотя в комитете по обращению с отходами настаивают, что на самом деле это чуть ли не безвредный грунт. Правда, у других ведомств иное мнение. Так, Росприроднадзор не раз говорил об опасности, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.
47news показывал, как мерцает в тепловизоре гора. В конце августа отходы начали вывозить на закрытый полигон "Новоселки" в Петербурге. Не секрет также, что вывоз горы лоббирует замполпреда президента по СЗФО Вадим Потомский. Там, в частности, в должности замдиректора работает его кузен.
Распределение по полигонам будет непростым, ведь вариантов, куда везти мусор с МПБО-2, мягко говоря, немного. В Кингисеппе полигон закрыт. В Мшинской под Лугой тоже. В тосненском Куньголово мощности на исходе. В Волосово ограничены - власти заблокировали его расширение, да и население устраивало митинги. Всеволожская “Северная Самарка” находится под пристальным вниманием активистов и ранее категорически отказывалась от приёма с МПБО-2. Гатчинский “Новый Свет” также против, там заявляли, что такая вонь им не нужна. Полигоны под волховским Пупышево, приозерским Тракторным и подпорожских Гоморовичах небольшие и предназначены под местные нужды. Полигон под Киришами испытывает сложности с надзорными органами. Самарка под Всеволожском занимается строяком, и хозяин её нелюдим. Часть может принять полигон в Лепсари под Всеволожском. Ну и Сланцы, в которые уже пообещали более 5 тысяч тонн не возить.