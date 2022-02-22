Дели, дели, делись. В Петербурге спорят, кто и как должен собирать мусор по разным пакетам

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Странное прозвучало в словах вице-губернатора Валерия Пикалева 18 февраля. В ходе включения с площадки городского МПБО-2 в Янино на городском же телеканале «Санкт-Петербург» чиновник заявил: «С помощью техники и ресурсов этого завода мы будем осуществлять раздельный сбор отходов, транспортировать их сюда и перерабатывать соответствующим образом». Студийная камера держала крупным планом гендиректора телеканала Александра Малькевича, а не сидящую с ним рядом Екатерину Горшкову — генерального директора Невского экологического оператора; поэтому сложно сказать, вздрогнула ли она и изменилась ли в лице. Наверное, нет. Но только потому, что за минувшие несколько месяцев насмотрелась уже всякого.



«Думаю, что 2–3 месяца, и какие-то пилотные проекты уже заработают, — добавил Пикалев. — Еще раз — коммунальные отходы сюда не едут. Сюда поедут отдельно собранные фракции, в первую очередь пластик и стекло, которые здесь будут перерабатываться».



Это чье?

Раздельный сбор как условие последующей переработки полезных фракций в товар — это одна из самых важных и самых обсуждаемых частей политики по переработке отходов. По большому счету, это единственный бизнес и единственный источник внетарифных денег для регионального оператора, которым и является НЭО. По умолчанию предполагается так: регоператор берет на себя все задачи по сбору, переработке и утилизации мусора, которые оплачиваются за счет коммунальных квитанций. Изъятие стеклобоя, пластика, макулатуры, металла и превращение этого во вторсырье и RDF-топливо — в меру возможностей и инвестиций; но это в интересах самого оператора, который лишь этим и может заработать.



Отсюда и заведомая коллизия: некоторые управляющие компании уже наладили отношения с покупателями этого товара, поставили контейнеры и клетки — кто для пластика, кто для стекла, зарабатывают на текущие нужды. А тут появляется НЭО и условно говорит: теперь все только через меня, а иначе какой мне смысл заходить в эту хлопотную и конфликтную отрасль?



Ну хорошо, управляющие компании поставили перед фактом — как поставили перед фактом всех перевозчиков, которых теперь нанимает только НЭО. Более того, теперь заказчик запрещает им на своих площадках перегруза доставать из мусоровозов самое ценное (как они привыкли, ведь раньше-то это был их бизнес). Поэтому легко представить себе удивление самого Невского экологического оператора, когда Смольный — один из акционеров компании — сообщает о том, что собранные в отдельные контейнеры стекло, пластик и картон поедут на площадку ГУП МПБО-2, где и будут перерабатываться. Ладно бы это была площадка на Волхонке: ее НЭО взял у МПБО-2 в аренду и выкупает. Там будет строиться один из пяти комплексов по переработке отходов, где — внимание! — действительно собираются проводить окончательную сортировку мусора, который до этого раздельно покидали в контейнеры жители.



Так нет же, Валерий Пикалев включался из Янино, где у городского унитарного предприятия другой завод, сейчас закрытый и знаменитый огромной горой накопленного балласта с уголовным запахом. НЭО к нему отношения не имеет, но именно сюда, если верить Смольному, теперь поедет единственное ценное в коммунальных отходах. Самому оператору, стало быть, остается привилегия возить смешанные отходы (от объедков и ветоши до памперсов) на полигоны.



В аппарате вице-губернатора «Фонтанке» лишь сообщили, что состав участников раздельного сбора станет темой для обсуждения на Общественном экологическом совете. В НЭО корреспондента адресовали к концепции по обращению с отходами в регионе, где указано, что вся работа с коммунальными отходами — прерогатива регоператора.



Концепцию — а это главный идеологический документ мусорной реформы — ранее вывесили на общественное обсуждение и получили предсказуемый ответ. К примеру, ассоциация «Раздельный сбор» опубликовала разгромную рецензию, целиком она здесь. Главное в части раздельного сбора: полностью игнорируется уже сформировавшаяся «без поддержки государства и регионального оператора» система. Кроме того, сами эти раздельно накопленные фракции ассоциация относит к отходам от использования товаров, считая, что регоператор вообще здесь ни при чем, его дело — твердые коммунальные. Так что необходимо разрешить другим субъектам предпринимательства работать с пластиком, стеклом и бумагой (МПБО-2 бы согласился. — Прим. ред.), а в противном случае можно подключаться антимонопольщикам.



Если исходить из этого, то МПБО-2, которое и сейчас кое-где работает на субподряде у перевозчиков НЭО, ничто не мешает поставить свои разноцветные баки и возить их к себе в Янино. Однако в своем ответе на замечания регоператор пишет: «Понятийный аппарат Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не исключает вывод о том, что отходы от использования товаров могут являться твердыми коммунальными отходами, например в случае, если они образовались в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами».



Насчет того, чтобы запустить посторонний бизнес на эту территорию, оператор высказывается определенно, в помощь — постановление правительства, которым «запрещается организовывать места (площадки) накопления отходов от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, на контейнерных площадках и специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов без письменного согласия регионального оператора». Согласие такое, как подчеркивает НЭО, получить можно.



Это как?



Самому процессу посвящена внушительная глава в концепции. Принцип понятен: первичное извлечение перерабатываемых фракций на стадии источника (собственно, раздельный сбор) и затем механическая обработка и сортировка на заводе. Чем лучше пройден первый этап — тем проще на втором. В мире с годами выработалось несколько цепочек.



Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Поделиться Поделиться









При этом в разных странах ЕС существует различный подход к тому, что именно надо разделять на контейнерных площадках. Чаще всего (14 стран) отдельно собирают картон с бумагой и биоразлагаемые отходы. Стекло — 7, металл и пластик — тоже 7. Греция и Ирландия все это складывают в один контейнер («вторсырье в смеси»), а отдельно — пищевые отходы.



Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Поделиться Поделиться









Соответственно варьируется и количество баков: от одного до шести, в зависимости от дробления фракций.



Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Поделиться Поделиться









Лучше всего с отбором вторсырья получается у Любляны (55%), Таллина (47%), Хельсинки (39%), Дублина (37%) и Вены (29%). При этом в этих городах разный принцип деления отходов и разный состав «вторсырья в смеси» — то есть полезных фракций, собираемых отдельно от смешанного мусора.



Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Поделиться Поделиться









Но концептуально Невский экологический оператор, кажется, определился: на контейнерных площадках целесообразно ставить два типа баков — для бесполезного мусора с влажной органикой и для сухого потока, в который включено все подлежащее переработке. Вроде бы кажется, что чем в большее количество пакетов человек сам распихает свои отходы, тем проще будет оператору. Однако НЭО ориентируется на дополнительные факторы: «Чем больше количество селективно собираемых фракций, тем меньшая доля населения готова поддерживать такой формат сбора. Максимально достижимый процент участия населения в раздельном сборе наблюдается при двухпотоковой системе и составляет 75–80%, — говорится в концепции. — При росте количества фракций растет также доля случаев, когда житель не может определить, в какой контейнер следует выбрасывать данный предмет, и увеличивается взаимная загрязненность фракций. Еще один важный фактор — сортировки для смешанного вторсырья оснащаются более высокотехнологичным оборудованием. Отдельные линии для сортировки, допустим только пластиков или только бумаги, хоть суммарно и стоят дороже, но не могут позволить себе такое дорогостоящее оборудование, как оптические или лазерные сепараторы, баллистические сепараторы». То есть даже отдельно собранный пластик в любом случае придется еще раз сортировать на заводе.



Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Фото: ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» Поделиться Поделиться









Ассоциация «Раздельный сбор» критикует не только расчеты НЭО но и подход: если уж все-таки выбирать технологию — то точно не двухпотоковую (с влажным «бесполезным» потоком и сухим «ценным»), которая противоречит, по мнению рецензентов, законодательству и создает две группы отходов IV класса опасности, не снижая эту категорию. «Цифры в концепции, характеризующие эффективность многопотоковой системы, являются серьёзно заниженными и оторванными от действительности, — говорится в отзыве. — Желание упростить схему для жителей, снять с них задачу сортировать отходы на несколько категорий оборачивается перекладыванием ответственности за качество вторсырья на комплексы по сортировке, — подчеркивает ассоциация. — В результате жители не уделяют необходимого внимания этому процессу. Так на первый взгляд простой принцип становится нелогичным и непонятным и ведет в никуда».



Судя по всему, Смольный тоже не уверен, что надо упрощать. Глава комитета по природопользованию Александр Герман в эфире телеканала «Санкт-Петербург», описывая возможные варианты, говорил о раздельном накоплении каждой из полезных фракций. Да и сам НЭО прямо сейчас реализует пилотный проект в Калининском и Красногвардейском районах именно на многопотоковом принципе: по два контейнера для стекла (потому что тяжелое), один — для пластика, один — для макулатуры и привычный — для смешанных отходов. Двухпотоковый пилот только планируется. В ответах на замечания к концепции НЭО пишет: «Эксперты считают, что обе системы примерно одинаковы по эффективности, дуальный сбор чуть выгоднее с точки зрения эксплуатационных затрат, однако результаты применения этой модели РНО в некоторых регионах неоднозначны. На сегодняшний момент в планы Невского экологического оператора входит тестирование обеих систем на практике, анализ их эффективности и социальный отклик».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»