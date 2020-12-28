ГУП МПБО-2 с нового года прекращает прием отходов в Янино и на Волхонке. Ранее там горели горы мусора и возбуждались дела

Смольный и ГУП МПБО-2 известили контрагентов о том, что с 1 января заканчивается прием отходов на площадках в Янино и на Волхонском шоссе в Петербурге. Подписание договоров на 2021 год приостановлено.



По данным «Фонтанки», в извещении за подписью начальника клиентского отдела предприятия Константина Ярошевича МПБО-2 ссылается на технологическую необходимость и «ограничение производительности технологического оборудования».

За последнее время на обеих площадках предприятия происходили пожары, оба раза возбуждались дела об административном правонарушении. В случае с Янино руководство заявило о поджоге. Там горел не просто мусор, а огромная гора отходов, которую не могут вывезти на полигоны много месяцев, несмотря на то что соответствующий контракт подписан с самарской «Транс Эко». По данным «Фонтанки», МПБО-2 переводит этот вопрос в юридическую плоскость.