ГУП МПБО-2 с нового года прекращает прием отходов в Янино и на Волхонке. Ранее там горели горы мусора и возбуждались дела

Смольный и ГУП МПБО-2 известили контрагентов о том, что с 1 января заканчивается прием отходов на площадках в Янино и на Волхонском шоссе в Петербурге. Подписание договоров на 2021 год приостановлено.
По данным «Фонтанки», в извещении за подписью начальника клиентского отдела предприятия Константина Ярошевича МПБО-2 ссылается на технологическую необходимость и «ограничение производительности технологического оборудования».
За последнее время на обеих площадках предприятия происходили пожары, оба раза возбуждались дела об административном правонарушении. В случае с Янино руководство заявило о поджоге. Там горел не просто мусор, а огромная гора отходов, которую не могут вывезти на полигоны много месяцев, несмотря на то что соответствующий контракт подписан с самарской «Транс Эко». По данным «Фонтанки», МПБО-2 переводит этот вопрос в юридическую плоскость.
Кроме того, к обеим площадкам возникали претензии у Росприроднадзора, МПБО-2 получал штрафы. В феврале — марте ведомство пришло к выводу, что большая часть отходов, которые поступают на Волхонском шоссе, накапливается, но при этом не сортируется и не обезвреживается. В Янино речь шла как раз о накоплении балласта на территории. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание провести проверку предприятия, после чего экс-руководителю ГУП Тихону Шмелеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»).
При закрытии обеих площадок весь объем отходов, которые везут на них, придется перераспределять на полигоны Ленобласти, куда по большей части и отвозят мусор из Петербурга. Интересно, что на данный момент МПБО-2 все еще сохраняет статус выбранного регионального оператора по обращению с отходами, а инвестиционные проекты в Янино и на Волхонке все еще являются основными пунктами территориальной схемы — ключевого документа отраслевой реформы.
Однако теперь очевидно, что Ленобласть и Петербург пошли по альтернативному пути: будет создано ООО «Невский экологический оператор», в котором партнером регионов станут «дочки» ВТБ и Интер РАО. Именно эта организация, вероятнее всего, и возьмет на себя обращение с отходами в агломерации.