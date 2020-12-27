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Петербург, Ленобласть ВТБ и Интер РАО создадут единого «Невского экологического оператора». Регионы получат на одну акцию больше, чем бизнес

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об участии региона в АО «Невский экологический оператор». У него будет 25% плюс одна акция, как и у Смольного.

Как сообщает 27 декабря 47news, для выделения средств необходимо внести изменения в бюджет Ленинградской области 2021–2023 годов. Соучредителями станут правительство Петербурга, ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг». По данным «Фонтанки», Смольный в данном случае вероятнее всего будет представлять комитет по энергетике; мусоропереработка — это поле ответственности комитета по благоустройству, но после того, как к процессу создания единого регионального оператора подключилось Интер РАО, внутри Смольного начался процесс частичного перераспределения полномочий.

По данным 47news, у Ленобласти и Петербурга будет по 25% в уставном капитале плюс одна акция; у дочек ВТБ и Интер РАО, соответственно — по 25% минус одна акция. Исходя из цифр в распоряжении Дрозденко, можно утверждать, что весь уставный капитал новой компании составит 100 млн рублей.

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества, с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами». Оно также примет участие в конкурсе на статус регионального оператора в Санкт-Петербурге, а в его состав войдут ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Создание общества планируется завершить до конца 2020 года.

В большинстве регионов реформа обращения с отходами стартовала в 2019 году, было выбрано около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами. В отношении Петербурга, Москвы и Севастополя Госдума приняла специальный закон, который позволил отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе». В конце сентября стало известно о письме главы Минприроды президенту, где он сообщает, что законодательных препятствий для работы одного оператора в двух разных субъектах нет.

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Комментарии (1)

261887361
Формула профессора Ясина:" все расходы на бюджет(ты),все доходы в карман (ВТБ и Интер РАО )."

Задача Государства создавать кокурентную среду для производителя. Пусть и были бы первые операторы: ВТБ отдельно,Интер РАО отдельно и ещё плюс 2-3. Конкуренция. Однако.
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