Петербург, Ленобласть ВТБ и Интер РАО создадут единого «Невского экологического оператора». Регионы получат на одну акцию больше, чем бизнес

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об участии региона в АО «Невский экологический оператор». У него будет 25% плюс одна акция, как и у Смольного.
Как сообщает 27 декабря 47news, для выделения средств необходимо внести изменения в бюджет Ленинградской области 2021–2023 годов. Соучредителями станут правительство Петербурга, ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг». По данным «Фонтанки», Смольный в данном случае вероятнее всего будет представлять комитет по энергетике; мусоропереработка — это поле ответственности комитета по благоустройству, но после того, как к процессу создания единого регионального оператора подключилось Интер РАО, внутри Смольного начался процесс частичного перераспределения полномочий.
По данным 47news, у Ленобласти и Петербурга будет по 25% в уставном капитале плюс одна акция; у дочек ВТБ и Интер РАО, соответственно — по 25% минус одна акция. Исходя из цифр в распоряжении Дрозденко, можно утверждать, что весь уставный капитал новой компании составит 100 млн рублей.
В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества, с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами». Оно также примет участие в конкурсе на статус регионального оператора в Санкт-Петербурге, а в его состав войдут ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Создание общества планируется завершить до конца 2020 года.