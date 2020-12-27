Петербург, Ленобласть ВТБ и Интер РАО создадут единого «Невского экологического оператора». Регионы получат на одну акцию больше, чем бизнес

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об участии региона в АО «Невский экологический оператор». У него будет 25% плюс одна акция, как и у Смольного.



Как сообщает 27 декабря 47news, для выделения средств необходимо внести изменения в бюджет Ленинградской области 2021–2023 годов. Соучредителями станут правительство Петербурга, ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг». По данным «Фонтанки», Смольный в данном случае вероятнее всего будет представлять комитет по энергетике; мусоропереработка — это поле ответственности комитета по благоустройству, но после того, как к процессу создания единого регионального оператора подключилось Интер РАО, внутри Смольного начался процесс частичного перераспределения полномочий.