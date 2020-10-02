Петербург и Ленобласть намекнули на единого мусорного оператора в ВТБ и «Интер РАО» в составе. Но если верить заявлениям, регионы по-прежнему в разных точках

Смольный и правительство Ленинградской области сообщили о совместной работе по созданию единой схемы обращения с отходами. Правда, Петербург пока говорит о концепции, а область уже видит очертания общего оператора с ВТБ и «Интер РАО» в составе.

Оба региона 2 октября отчитываются о результатах профильной встречи, однако описывают их по-разному. Пресс-служба петербургского губернатора сообщает, что стороны «договорились о создании акционерного общества, с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами». Оно также примет участие в конкурсе на статус регионального оператора в Санкт-Петербурге, а в его состав войдут ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Создание общества планируется завершить до конца 2020 года. «Для участия в капитале создаваемого акционерного общества Ленинградская область предоставит несколько площадок для одновременного размещения современных заводов по переработке отходов», — добавляет Смольный.

В официальном телеграм-канале областной администрации смотрят дальше. Там утверждают, что предложение губернатора Александра Дрозденко к президенту о создании единого оператора для Ленинградской области и Санкт-Петербурга «поддержано в том числе экологическим блоком правительства РФ и вступило в фазу практической реализации». На встрече главы регионов обсудили возможность стать учредителями нового акционерного общества за счет имущественного взноса, а от «Интер РАО» и ВТБ ждут финансового участия. «Технологии переработки мусора будут определены по результатам конкурса, — сообщают чиновники. — Но этой технологией точно не будет сжигание отходов». Некоторая неопределенность объясняется тем, что стартовые позиции Ленобласти и Петербурга разные. Напомним, с 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере, однако этот статус так и не был запущен в отсутствие самой реформы. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку. Таким образом, в Ленобласти, куда уходит большая часть петербургских отходов, работает единый оператор (УК ООЛО), в Петербурге — нет.