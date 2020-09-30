РБК: Минприроды не видит препятствий для создания единого мусорного оператора Петербурга и Ленобласти

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что не видит юридических проблем в создании единого оператора по обращению с отходами для Петербурга и Ленинградской области. Ранее на этом варианте настаивал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.



О письме Кобылкина президенту 30 сентября рассказывает РБК. «Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации, — цитирует министра издание. — При этом законодательство не ограничивает юридическое лицо в заключении соглашений с несколькими субъектами».

