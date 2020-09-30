РБК: Минприроды не видит препятствий для создания единого мусорного оператора Петербурга и Ленобласти
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что не видит юридических проблем в создании единого оператора по обращению с отходами для Петербурга и Ленинградской области. Ранее на этом варианте настаивал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.
О письме Кобылкина президенту 30 сентября рассказывает РБК. «Зона деятельности регионального оператора представляет собой территорию или часть территории субъекта Российской Федерации, — цитирует министра издание. — При этом законодательство не ограничивает юридическое лицо в заключении соглашений с несколькими субъектами».
В середине июля губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил Кобылкину о совместной работе с Ленобластью по обращению с отходами: «Считаю возможным осуществлять взаимодействие с правительством Ленинградской области в рамках совместной работы по переработке, утилизации и размещению ТКО по координации двух субъектов по созданию Единого оператора». Перед этим глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил президенту Владимиру Путину проработать вопрос создания единого оператора для обоих регионов. В ответ прозвучала фраза, что «нужно поработать всем вместе».
С 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку по реформе. Таким образом, в Ленобласти, куда уходит большая часть петербургских отходов, работает оператор, в Петербурге — нет.