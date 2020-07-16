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16.07.2020 23:30
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«Координация по созданию единого оператора». Беглов рассказал, как готов работать с Ленобластью по теме мусора

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о совместной работе с Ленобластью по обращению с отходами. Определенности не прибавилось, но непримиримости не осталось.

О письме Беглова «Фонтанке» 16 июля сообщили собеседники в Смольном, оно ушло в министерство около недели назад. В нем губернатор отчитывается о соглашении между регионами и январском координационном совещании. «Во исполнение решений, принятых на Координационном совещании, Правительством Санкт-Петербурга на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Правительством Ленинградской области, прорабатываются вопросы по доработке проекта дополнительного соглашения к Соглашению, - пишет губернатор. - Считаю возможным осуществлять взаимодействие с Правительством Ленинградской области в рамках совместной работы по переработке, утилизации и размещению ТКО по координации двух субъектов по созданию Единого оператора» (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).

Характерно, что за несколько дней до отправки письма 47news сообщали о проекте документа. В нем, по данным издания, не было и следа нынешнего благодушия. Беглов напоминал об ограниченной емкости областных полигонов и о том, что законодательство диктует каждому региону создавать собственного оператора. И подытоживал: «Считаю возможным осуществлять взаимодействие с Правительством Ленинградской области в рамках совместной работы по переработке, утилизации и размещению ТКО после решения указанных проблем в рамках работы по координации двух субъектов без создания Единого оператора, что не повлечет концептуальных изменений во все нормативные правовые акты действующего законодательства, касающиеся сферы обращения с отходами».

Ранее, напомним, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил президенту Владимиру Путину проработать вопрос создания единого оператора для обоих регионов. В ответ прозвучала фраза, что «нужно поработать всем вместе».

Напомним, с 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку по реформе. Таким образом, в Ленобласти, куда уходит большая часть петербургских отходов, работает оператор, в Петербурге — нет. «Поторопить» Смольный президента просили в том числе журналисты 47news. Как сам бизнес предлагает решать эту проблему — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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