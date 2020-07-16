Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о совместной работе с Ленобластью по обращению с отходами. Определенности не прибавилось, но непримиримости не осталось.



О письме Беглова «Фонтанке» 16 июля сообщили собеседники в Смольном, оно ушло в министерство около недели назад. В нем губернатор отчитывается о соглашении между регионами и январском координационном совещании. «Во исполнение решений, принятых на Координационном совещании, Правительством Санкт-Петербурга на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Правительством Ленинградской области, прорабатываются вопросы по доработке проекта дополнительного соглашения к Соглашению, - пишет губернатор. - Считаю возможным осуществлять взаимодействие с Правительством Ленинградской области в рамках совместной работы по переработке, утилизации и размещению ТКО по координации двух субъектов по созданию Единого оператора» (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).