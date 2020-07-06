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06.07.2020 12:41
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Смольный не хочет создавать единого регионального оператора по отходам с Ленобластью

В проекте ответа Александра Беглова главе Минприроды Дмитрию Кобылкину говорится, что Петербург готов сотрудничать с Ленобластью в сфере обращения с отходами без создания единого оператора. Ранее эту тему в разговоре с президентом поднял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как пишет 6 июля 47news, ссылаясь на документ, Беглов напоминает, что федеральный закон предусматривает создание в каждом регионе своего оператора и своей территориальной схемы по обращению с отходами. При этом губернатор Петербурга указывает, что ёмкости областных полигонов в области хватит лишь на 2 года, новые не строятся. В связи со всем вышесказанным, Смольный готов сотрудничать «без создания единого оператора», в противном случае не избежать изменений в федеральные и региональные нормативные акты.

Ранее губернатор Александр Дрозденко предложил президенту проработать вопрос создания единого оператора для обоих регионов. В ответ прозвучала фраза, что «нужно поработать всем вместе».

Напомним, с 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако оба результата оспорили в судах: в итоге МПБО-2 смогло сохранить статус оператора лишь на севере. В это время Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку по реформе. Таким образом, в Ленобласти, куда уходит большая часть петербургских отходов, работает оператор, в Петербурге — нет. Как сам бизнес предлагает решать эту проблему — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

260551481
Как будто Смольный это решает.., лучше бы не смешили.
BobCat2
Ну кто же захочет делиться таким выгодным бизнесом. Вывозить на полигоны в ЛО - это без вопросов. А вот поделить доходы от тарифов на вывоз ТБО - тут уж извиняйте. Хотя по факту эти деньги как раз и должны идти на создание современной инфраструктуры в Ленобласти для переработки отходов, так как сама она таких денег не соберет...
hayalci33
Смольный ничего не может сделать в срок! Завод надо строить по переработке, а не размещением заниматься. Технично губернатор сливается от ответственности по прямым должностным обязанностям... НПА и без них изменяются, видимо слабо оперировать тем, что есть...
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