Смольный не хочет создавать единого регионального оператора по отходам с Ленобластью

В проекте ответа Александра Беглова главе Минприроды Дмитрию Кобылкину говорится, что Петербург готов сотрудничать с Ленобластью в сфере обращения с отходами без создания единого оператора. Ранее эту тему в разговоре с президентом поднял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Как пишет 6 июля 47news, ссылаясь на документ, Беглов напоминает, что федеральный закон предусматривает создание в каждом регионе своего оператора и своей территориальной схемы по обращению с отходами. При этом губернатор Петербурга указывает, что ёмкости областных полигонов в области хватит лишь на 2 года, новые не строятся. В связи со всем вышесказанным, Смольный готов сотрудничать «без создания единого оператора», в противном случае не избежать изменений в федеральные и региональные нормативные акты.

