Горевший на свалке под Петербургом балласт стал для МПБО-2 очередным делом

Росприроднадзор счел пожар на Волхонском шоссе нарушением требований обращения с отходами. На свалке горел балласт.



О возбуждении дела 4 октября сообщает региональное управление Росприроднадзора. Очередной протокол получило СПб ГУП «Завод МПБО-2», на свалке которого накануне загорелся мусор. Дымило и в семь утра, когда основной пожар потушили, но осталось 300 квадратных метров тлеющих отходов.



Дело об административном правонарушении возбуждено по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами». По нему МПБО грозит до 250 тысяч рублей штрафа или приостановление деятельности на три месяца.

