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04.10.2020 12:58
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Горевший на свалке под Петербургом балласт стал для МПБО-2 очередным делом

Росприроднадзор счел пожар на Волхонском шоссе нарушением требований обращения с отходами. На свалке горел балласт.

О возбуждении дела 4 октября сообщает региональное управление Росприроднадзора. Очередной протокол получило СПб ГУП «Завод МПБО-2», на свалке которого накануне загорелся мусор. Дымило и в семь утра, когда основной пожар потушили, но осталось 300 квадратных метров тлеющих отходов.

Дело об административном правонарушении возбуждено по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами». По нему МПБО грозит до 250 тысяч рублей штрафа или приостановление деятельности на три месяца.

Две недели назад горела другая свалка этого же МПБО, в Янино. Это тоже стало поводом для разбирательств.

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Комментарии (1)

perekuz
Балласт, в прямом смысле, чугунный или бетонный груз в трюме судна для повышения остойчивости. Как он может попасть на свалку, а , тем более, гореть - тайна великая есть! Возможно, что у автора сообщения есть некоторые проблемы с лексикой. Правда, бывает ещё жидкий балласт, размещаемый в специальных цистернах на судне, но его попадание на свалку под вопросом, к тому же он не горючий.
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