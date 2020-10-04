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04.10.2020 10:48
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Свалка на Волхонке догорает, но тлеет еще на 300 квадратных метрах

Открытый огонь ликвидировали на заводе по переработке отходов в Красносельском районе Петербурга. Тлеет на площади в 300 квадратных метров.

Свалку на Волхонском шоссе потушили к утру 4 октября. В семь часов открытый огонь ликвидировали, но тлеющие очаги остались на площади в триста квадратных метров.

Максимальная площадь пожара составляла 2500 квадратных метров. Работали 74 человека и 23 единицы техники.

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