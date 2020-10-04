В Петербурге на заводе по переработке отходов горит мусор на площади 2500 квадратов
Мусор горит на территории завода МПБО-2 по переработке бытовых отходов в Петербурге в ночь на 4 октября. Площадь пожара составляет не менее 2500 квадратных метров.
Подробности сообщает городское управление МЧС. Пожар возник по адресу Волхонское шоссе, дом 116, литера Х.
Огонь тушат 74 человека и 23 единицы техники. Угрозы распространения на здания нет. При пожаре никто не пострадал.
МЧС России
Пожар на территории завода на Волхонском шоссе уже тушили 17 сентября. Он занял площадь в 1200 квадратных метров.
Экологи ранее уже проверяли площадки МПБО-2 в Янино и на Волхонском шоссе и нашли множество нарушений. Завод привлекли к административной ответственности, а материалы проверки Росприроднадзора легли в основу уголовного дела о нарушении правил обращения с отходами. Обвиняемым по нему проходит генеральный директор МПБО-2 Тихон Шмелев.