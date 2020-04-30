FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 17:52
0
Печать

Следственный комитет предъявил обвинение директору «спящего» мусорного оператора Петербурга

Следственный комитет предъявил обвинение руководителю ГУП МПБО-2 Тихону Шмелеву. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться со свалкой в Янино.

Как сообщили в СК 30 апреля, Шмелеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде). По версии следователей, неправомерное размещение мусора «повлекло загрязнение почв химическими веществами, дренажных и водоотводных канав, имеющих связь с обводными канавами общего пользования, нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к 3-му классу опасности, а также имеется ряд других нарушений правил обращения с отходами». Нарушение якобы допустил именно директор.

Ранее 47news сообщали, что глава СК Александр Бастрыкин приказал провести проверку предприятия, так как на площадке в Янино скопилось порядка 40 тысяч тонн отходов. Кроме того, завод проверял в марте Росприроднадзор, который выявил нарушения на обеих площадках предприятия — в Янино-1 и на Волхонском шоссе.

МПБО-2 изначально был выбран на роль регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. По итогам судебных разбирательств, результаты конкурса по южной половине города отменены. Тем не менее, именно городское предприятие остается главной надеждой городских властей: в проекте территориальной схемы по обращению с отходами содержатся масштабные планы по модернизации обеих площадок ГУП в Янино-1 и на Волхонском шоссе. В частности — строительство двух сортировочных комплексов (по 900 тысяч тонн), двух линеек по утилизации отходов (по 360 тысяч тонн) и некомпостируемых фракций (по 500 тысяч тонн), реконструкция двух комплексов обезвреживания. Одним из вариантов использования части отходов после сортировки является сжигание на станциях ТГК-1. В то же время мусорная реформа с переходом на работу единого оператора в Петербурге не запущена.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний