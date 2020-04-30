Следственный комитет предъявил обвинение директору «спящего» мусорного оператора Петербурга

МПБО-2 изначально был выбран на роль регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. По итогам судебных разбирательств, результаты конкурса по южной половине города отменены. Тем не менее, именно городское предприятие остается главной надеждой городских властей: в проекте территориальной схемы по обращению с отходами содержатся масштабные планы по модернизации обеих площадок ГУП в Янино-1 и на Волхонском шоссе. В частности — строительство двух сортировочных комплексов (по 900 тысяч тонн), двух линеек по утилизации отходов (по 360 тысяч тонн) и некомпостируемых фракций (по 500 тысяч тонн), реконструкция двух комплексов обезвреживания. Одним из вариантов использования части отходов после сортировки является сжигание на станциях ТГК-1. В то же время мусорная реформа с переходом на работу единого оператора в Петербурге не запущена.