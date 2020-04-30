Следственный комитет предъявил обвинение директору «спящего» мусорного оператора Петербурга
Следственный комитет предъявил обвинение руководителю ГУП МПБО-2 Тихону Шмелеву. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться со свалкой в Янино.
Как сообщили в СК 30 апреля, Шмелеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде). По версии следователей, неправомерное размещение мусора «повлекло загрязнение почв химическими веществами, дренажных и водоотводных канав, имеющих связь с обводными канавами общего пользования, нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к 3-му классу опасности, а также имеется ряд других нарушений правил обращения с отходами». Нарушение якобы допустил именно директор.
Ранее 47news сообщали, что глава СК Александр Бастрыкин приказал провести проверку предприятия, так как на площадке в Янино скопилось порядка 40 тысяч тонн отходов. Кроме того, завод проверял в марте Росприроднадзор, который выявил нарушения на обеих площадках предприятия — в Янино-1 и на Волхонском шоссе.
МПБО-2 изначально был выбран на роль регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. По итогам судебных разбирательств, результаты конкурса по южной половине города отменены. Тем не менее, именно городское предприятие остается главной надеждой городских властей: в проекте территориальной схемы по обращению с отходами содержатся масштабные планы по модернизации обеих площадок ГУП в Янино-1 и на Волхонском шоссе. В частности — строительство двух сортировочных комплексов (по 900 тысяч тонн), двух линеек по утилизации отходов (по 360 тысяч тонн) и некомпостируемых фракций (по 500 тысяч тонн), реконструкция двух комплексов обезвреживания. Одним из вариантов использования части отходов после сортировки является сжигание на станциях ТГК-1. В то же время мусорная реформа с переходом на работу единого оператора в Петербурге не запущена.