Как сообщает СЗМУ Росприроднадзора 9 июля, МПБО-2 привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией). Предприятию вынесено предупреждение.

Напомним, в феврале — марте 2020 года Росприроднадзор установил, что большая часть отходов, которые поступают на площадку на Волхонском шоссе, накапливается, но при этом не сортируется и не обезвреживается. Объем отходов составил 15 тысяч кубометров, пробы почв в 30 метрах от этой горы показали превышение концентраций загрязняющих веществ по тяжелым металлам, нефтепродуктам, фосфору.



В мае арбитраж уже привлек СПб ГУП «Завод МПБО-2» за грубое нарушение лицензионных требований на второй его площадке — Янино-1. Там зафиксировали нарушение технологии обезвреживания отходов, так как балласт накапливается на территории. Еще до этого глава СК Александр Бастрыкин приказал провести проверку предприятия. Позднее руководителю ГУП МПБО-2 Тихону Шмелеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»).