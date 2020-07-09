Суд предупредил спящего мусорного оператора Петербурга за работу с нарушением лицензии. Отходы на Волхонке не обезвреживали
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законными материалы административного дела Росприроднадзора в отношении СПб ГУП «Завод МПБО-2». Контролеры установили, что на Волхонской площадке предприятия накопилось 15 тысяч кубометров мусора.
Как сообщает СЗМУ Росприроднадзора 9 июля, МПБО-2 привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией). Предприятию вынесено предупреждение.
межрегиональное управление Росприроднадзора
Напомним, в феврале — марте 2020 года Росприроднадзор установил, что большая часть отходов, которые поступают на площадку на Волхонском шоссе, накапливается, но при этом не сортируется и не обезвреживается. Объем отходов составил 15 тысяч кубометров, пробы почв в 30 метрах от этой горы показали превышение концентраций загрязняющих веществ по тяжелым металлам, нефтепродуктам, фосфору.
В мае арбитраж уже привлек СПб ГУП «Завод МПБО-2» за грубое нарушение лицензионных требований на второй его площадке — Янино-1. Там зафиксировали нарушение технологии обезвреживания отходов, так как балласт накапливается на территории. Еще до этого глава СК Александр Бастрыкин приказал провести проверку предприятия. Позднее руководителю ГУП МПБО-2 Тихону Шмелеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»).
МПБО-2 изначально было выбрано на роль регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге. По итогам судебных разбирательств результаты конкурса по южной половине города отменены. Кроме того, Петербургу дана отсрочка в переходе на новую систему до 2022 года. Тем не менее именно городское предприятие остается главной надеждой городских властей: в проекте территориальной схемы по обращению с отходами содержатся масштабные планы по модернизации обеих площадок ГУП в Янино-1 и на Волхонском шоссе. В частности — строительство двух сортировочных комплексов (по 900 тысяч тонн), двух линеек по утилизации отходов (по 360 тысяч тонн) и некомпостируемых фракций (по 500 тысяч тонн), реконструкция двух комплексов обезвреживания.