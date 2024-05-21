Под Белгородом семилетний мальчик получил травму ног из-за найденного боеприпаса

В результате неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково пострадал
Губернатор обратился к жителям с призывом к ответственному поведению. Он подчеркнул, что боеприпас в руках ребенка может нанести ему непоправимый ущерб.
Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки дрона-камикадзе рядом с КПП поселка Октябрьский погибла женщина, ее муж и свекор с осколочными ранениями, а свекровь с открытой черепно-мозговой травмой доставлены в больницу. Уточняется, что в момент атаки семья была в машине.