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    Под Белгородом семилетний мальчик получил травму ног из-за найденного боеприпаса

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    В результате неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково пострадал 7-летний мальчик, сообщил 21 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ребенок получил травмы мягких тканей обеих стоп и был доставлен бригадой скорой помощи в Валуйскую ЦРБ, откуда его направят на лечение в детскую областную клиническую больницу.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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    Губернатор обратился к жителям с призывом к ответственному поведению. Он подчеркнул, что боеприпас в руках ребенка может нанести ему непоправимый ущерб.

    Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки дрона-камикадзе рядом с КПП поселка Октябрьский погибла женщина, ее муж и свекор с осколочными ранениями, а свекровь с открытой черепно-мозговой травмой доставлены в больницу. Уточняется, что в момент атаки семья была в машине.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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