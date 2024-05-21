    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    768мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.65eur98.58

    Петербуржец открыл стрельбу из окна дома на острове Декабристов

    2772
    обсудить

    Полицейские разоружили жителя Васильевского острова в Петербурге, развлекавшего себя и пугавшего соседей стрельбой из окна квартиры.

    Выстрелы нарушили покой 16-этажки на Морской набережной, 41, накануне незадолго до десяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 21 мая. Полицейским об этом рассказала жительница дома, указав на квартиру соседа.

    Подоспевший на место наряд задержал 52-летнего петербуржца, успевшего со спиртным отметить начало рабочей недели. Из квартиры изъяли порядка шестидесяти патронов, три магазина и столько же пистолетов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и отметили, что задержанный уже был судим. По информации «Фонтанки», в конце 90-х он получил условный срок, оказавшись на скамье подсудимых с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении аккумулятора из автомобиля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close