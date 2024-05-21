Петербуржец открыл стрельбу из окна дома на острове Декабристов

Полицейские разоружили жителя Васильевского острова в Петербурге, развлекавшего себя и пугавшего соседей стрельбой из окна квартиры.
Выстрелы нарушили покой 16-этажки на Морской набережной, 41, накануне незадолго до десяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 21 мая. Полицейским об этом рассказала жительница дома, указав на квартиру соседа.
Подоспевший на место наряд задержал
Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и отметили, что задержанный уже был судим. По информации «Фонтанки», в конце