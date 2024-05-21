Петербуржец открыл стрельбу из окна дома на острове Декабристов

Подоспевший на место наряд задержал 52-летнего петербуржца, успевшего со спиртным отметить начало рабочей недели. Из квартиры изъяли порядка шестидесяти патронов, три магазина и столько же пистолетов.

Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и отметили, что задержанный уже был судим. По информации «Фонтанки», в конце 90-х он получил условный срок, оказавшись на скамье подсудимых с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении аккумулятора из автомобиля.

