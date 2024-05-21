Дорожники думают, как спровадить пешеходов из зоны ремонта на Дворцовой

Негласное противостояние пешеходов и ремонтников в центре Петербурга вышло на межведомственный уровень. Как сделать так, чтобы люди не ходили по опасным местам, игнорируя знаки, теперь задумались и чиновники.



Во вторник, 21 мая, прошло межведомственное совещание по вопросу организации дорожного движения на Дворцовой набережной, сообщили в пресс-службе CПб ГБУ «Мостотрест». Сейчас там идет ремонт, снято покрытие тротуара, выставлены ограждения. С приходом хорошей погоды люди высыпали гулять по центральным набережным, и в том числе по Дворцовой. Пешеходы заходят в зону работ, игнорируя предупреждающие знаки и подвергая себя опасности, о чем недавно писала «Фонтанка».