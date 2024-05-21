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    Дорожники думают, как спровадить пешеходов из зоны ремонта на Дворцовой

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    Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
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    Негласное противостояние пешеходов и ремонтников в центре Петербурга вышло на межведомственный уровень. Как сделать так, чтобы люди не ходили по опасным местам, игнорируя знаки, теперь задумались и чиновники.

    Во вторник, 21 мая, прошло межведомственное совещание по вопросу организации дорожного движения на Дворцовой набережной, сообщили в пресс-службе CПб ГБУ «Мостотрест». Сейчас там идет ремонт, снято покрытие тротуара, выставлены ограждения. С приходом хорошей погоды люди высыпали гулять по центральным набережным, и в том числе по Дворцовой. Пешеходы заходят в зону работ, игнорируя предупреждающие знаки и подвергая себя опасности, о чем недавно писала «Фонтанка».

    Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
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    К решению проблемы подключились ведомства. Представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры, «Мостотреста» и районного отдела ГИБДД осмотрели строительную площадку и побеседовали с пешеходами, не замечавшими знаки. В итоге решили поставить дополнительные знаки информирования и более заметно обозначить места ограничений движения.

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    «Мы просим жителей быть более внимательными при прогулках, проявить терпение и не игнорировать знаки дорожного движения. Своевременный ремонт Дворцовой набережной — залог того, что мы сможем сохранить ее красоту и величественность для потомков», — обратилась к петербуржцам и гостям города пресс-служба «Мостотреста».

    Как писала «Фонтанка», согласно контракту, на Дворцовой набережной предстоит привести в порядок гранитные элементы мостов, установить временную канализацию, а затем восстановить асфальтовое покрытие, наружное освещение и тротуары. Закончить работы должны в январе 2025 года. Выполняет ремонт за 423,2 миллиона рублей АО ТСНРУ.

    Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»

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