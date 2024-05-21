Ведомости: экс-министр транспорта Игорь Левитин возглавит совет директоров транспортной группы Fesco

Бывший министр транспорта РФ и советник президента Игорь Левитин войдет в совет директоров транспортно-логистического холдинга Fesco и с высокой степенью вероятности станет его председателем. Об этом 21 мая сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.
Представители Fesco не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о назначении Левитина, но на внеочередном общем собрании акционеров группы, по данным издания, в том числе обсуждается вопрос о досрочном прекращении полномочий текущего совета директоров и избрании нового состава.
Fesco — один из крупнейших транспортных холдингов России; основной актив — Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) — головная структура Fesco. 8 ноября 2023 года Владимир Путин своим указом внес ДВМП в перечень акционерных обществ, чьи акции находятся в федеральной собственности и подлежат передаче «Росатому».
Игорь Левитин — специальный представитель гпрезидента по международному сотрудничеству в сфере транспорта. В 2004–2012 гг. он занимал должность министра транспорта. Своим советником Владимир Путин назначил Левитина 14 мая.
Именно Игорь Левитин сообщил о распоряжении президента России направить в Иран два самолета, вертолет, а также 50 спасателей для помощи в поисках совершившего жесткую посадку вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси.