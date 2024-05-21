Ведомости: экс-министр транспорта Игорь Левитин возглавит совет директоров транспортной группы Fesco

Бывший министр транспорта РФ и советник президента Игорь Левитин войдет в совет директоров транспортно-логистического холдинга Fesco и с высокой степенью вероятности станет его председателем. Об этом 21 мая сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представители Fesco не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о назначении Левитина, но на внеочередном общем собрании акционеров группы, по данным издания, в том числе обсуждается вопрос о досрочном прекращении полномочий текущего совета директоров и избрании нового состава.