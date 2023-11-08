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    Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций FESCO

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Росатом» акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), отмечает РБК. Соответствующий документ в среду, 8 ноября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации», — говорится в документе.

    Какой именно пакет акций перешел «Росатому», в указе главы государства не указано.

    «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России.

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    Комментарии 14

    Гость08 Ноя 2023 в 21:36
    Агония режима
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