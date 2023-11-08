Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций FESCO

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Росатом» акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), отмечает РБК. Соответствующий документ в среду, 8 ноября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации», — говорится в документе.



Какой именно пакет акций перешел «Росатому», в указе главы государства не указано.