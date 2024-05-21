    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    768мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.65eur98.58

    Новые цветы и старые яблоки. Деревья в Петербурге не хотят расставаться с прошлым

    1044
    обсудить

    Внимательные горожане сейчас могут наблюдать, как на некоторых кустах и деревьях сосуществуют прошлогодние плоды и новые листья и цветы.

    На Суворовском проспекте зацветают яблони, и между цветками прячется множество вяленых плодов.

    ПоделитьсяПоделиться

    В Таврическом саду до сих пор есть ягоды на шиповнике. По какой-то причине птицы зимой не воспользовались этими запасами.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Синоптик Александр Колесов рассказал, что сейчас в Ленинградской области началось активное цветение плодовых деревьев. В связи с этим ночные заморозки становятся опасным явлением.

    Бывает, что растения живут как будто сразу в двух временах года. Зимой, когда уже выпал снег, некоторые деревья продолжали сохранять зелёные листья. «Фонтанка» писала о причинах затянувшейся вегетации.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДеревьяДеревья в городеПриродаРастения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close