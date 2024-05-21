Новые цветы и старые яблоки. Деревья в Петербурге не хотят расставаться с прошлым

Внимательные горожане сейчас могут наблюдать, как на некоторых кустах и деревьях сосуществуют прошлогодние плоды и новые листья и цветы.
На Суворовском проспекте зацветают яблони, и между цветками прячется множество вяленых плодов.
В Таврическом саду до сих пор есть ягоды на шиповнике. По какой-то причине птицы зимой не воспользовались этими запасами.
Синоптик Александр Колесов рассказал, что сейчас в Ленинградской области началось активное цветение плодовых деревьев. В связи с этим ночные заморозки становятся опасным явлением.
Бывает, что растения живут как будто сразу в двух временах года. Зимой, когда уже выпал снег, некоторые деревья продолжали сохранять зелёные листья. «Фонтанка» писала о причинах затянувшейся вегетации.