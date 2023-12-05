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    Почему в заснеженном Петербурге некоторые деревья до сих пор зелёные? В Ботаническом саду раскрыли загадку

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербуржцы удивляются: город с ноября засыпан снегом, а некоторые деревья стоят с зелёными листьями. Они до сих пор пребывают в состоянии вегетации (время с начала распускания почек до того, как листья начинают опадать) и не переходят в период покоя.

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    У каких-то деревьев и кустов листья уже пожухлые, но местами видны и почти свежие, выглядящие совсем по-летнему (особенно у берёз), встречаются и набухшие почки. «Фонтанка» обратилась за комментариями в Ботанический сад имени Петра Великого.

    На состояние деревьев влияют несколько факторов. Во-первых, в этом году была довольно поздняя весна. Во-вторых, осень выдалась тёплой, что позволило многим растениям продолжить полноценную вегетацию, отложив подготовку к зиме. Пожелтевшие листья могут удерживаться на деревьях, потому что не было сильных ветров.

    И вообще, природа иногда непредсказуема. Несмотря на то, что ритмы растений местной флоры, к которым относится берёза, синхронизированы с календарем природы, год на год не приходится, и иногда вегетация длится чуть дольше или чуть меньше, отмечают в пресс-службе Ботанического сада.

    Зелёными часто уходят в зиму растения-интродуценты — те, которые были привезены из более южных регионов и генетически имеют более длительный период вегетации. К ним относится, например, клён сахаристый/серебристый. Он часто уходит в зиму зелёным. Другой яркий пример — розы, способные удивлять цветением до самых морозов. Они по природе своей «привыкли» к более длительному тёплому периоду. Напомним, зимой 2020 года розы в Петербурге цвели в январе.

    «Да, такое расхождение ритмов растений с календарем природы говорит об их не самой сильной устойчивости в нашем регионе, в этом и есть риски культивирования таких растений в более северных регионах», — отмечают в Ботаническом саду.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость05 Дек 2023 в 14:54
    Выглядит красиво
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