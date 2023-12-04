Петербург цветет, несмотря на морозы. На деревьях в центре города заметили набухшие почки

Фото: читательница «Фонтанки» Галина Поделиться Поделиться





Ночные морозы и минусовые температуры днем — не повод увядать. Видимо, так решили деревья в центре Петербурга, неожиданно показав свои почки. И это зимой, 4 декабря.

Как рассказала «Фонтанке» читательница Галина, чудеса природы продемонстрировали деревья на Кременчугской улице. Вот так, например, выглядит сирень — на нескольких деревьях там появились зеленые почки.

Фото: читательница «Фонтанки» Галина Фото: читательница «Фонтанки» Галина Фото: читательница «Фонтанки» Галина Поделиться Поделиться





По словам Галины, почки она разглядела на 15 кустах перед домом. При этом, как говорит читательница, самой низкой температурой, при которой ей удавалось увидеть зеленые почки на сирени, были +2 градуса. Напомним, что сегодня, в понедельник, столбики термометров опускались до –8.

читательница «Фонтанки» Галина

Но не только сирень удивила местных жителей. Клен тоже оказался неподвластен сезонам и показал свои почки, несмотря на мороз.

Фото: читательница «Фонтанки» Галина Фото: читательница «Фонтанки» Галина Поделиться Поделиться





Появление почек на деревьях в это время года и в такую погоду удивительно. По прогнозам главного синоптика города Александра Колесова, в Петербург пришли морозы, к середине недели похолодает до –13 ночью, а в окрестностях города ожидаются все –17 градусов.



«Температура воздуха будет понижаться, но постепенно, в течение всей этой недели. Еще очень много облаков, и периодически идет небольшой снег, а прояснения появятся только во второй половине недели. Поэтому наиболее холодные дни будут только к следующим выходным», — говорит Колесов. По словам синоптика, в Ленобласти, где будет меньше всего облаков, температура к концу недели и вовсе понизится до –23 градусов.



«Фонтанка» спросила у Ботанического института РАН, почему почки на деревьях появились так поздно, в мороз, и грозит ли это чем-то дереву. Там пообещали дать ответ позже.

Подробнее о том, какой будет погода на этой неделе, читайте в материале «Фонтанки».

