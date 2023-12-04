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    Минимум снега, максимум мороза. Прогноз погоды в Петербурге на неделю

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    Погода в Петербурге на этой неделе изменится — снег закончится, а ему на смену придут морозы. Такой прогноз дает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 4 декабря.

    «В первые два дня начавшейся недели отголоски облачных систем циклонов еще вызовут в Санкт-Петербурге небольшой снег. Начиная со среды в атмосфере над Северо-Западом расположится антициклон, который до минимума понизит вероятность осадков и будет усиливать морозы», — говорит синоптик.

    В понедельник, 4 декабря, днем ожидается около минус 7 градусов, местами возможен небольшой снег (подробнее читайте на «Фонтанке»). В ночь на вторник температура опустится до минус 9. Днем — до минус 8 градусов, облачно, с неустойчивыми прояснениями, слабый снег. Ветер подует с юга со скоростью до 1–6 м/с.

    Ночью в среду, 6 декабря, осадки прекратятся, начнет холодать. Синоптики прогнозируют около минус 10. Днем ожидается минус 7–9 градусов. Ветер юго-восточный 1–6 м/с.

    В четверг ночью обещают минус 11, днем около минус 9 градусов, будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

    Самая холодная ночь на неделе ждет петербуржцев в пятницу, 8 декабря. Похолодает до минус 13. Днем ожидается минус 9–11 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с.

    Атмосферное давление на этой неделе будет повышенным — 761–777 мм рт. ст.

    На выходных, по предварительному прогнозу, будет еще холоднее. По ночам воздух может остыть до минус 15, в дневные часы — минус 10–13 градусов.

    Напомним, в России уже есть места, где второй день температура опускается ниже 50 градусов.

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