Минимум снега, максимум мороза. Прогноз погоды в Петербурге на неделю

Погода в Петербурге на этой неделе изменится — снег закончится, а ему на смену придут морозы. Такой прогноз дает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 4 декабря.



«В первые два дня начавшейся недели отголоски облачных систем циклонов еще вызовут в Санкт-Петербурге небольшой снег. Начиная со среды в атмосфере над Северо-Западом расположится антициклон, который до минимума понизит вероятность осадков и будет усиливать морозы», — говорит синоптик.



В понедельник, 4 декабря, днем ожидается около минус 7 градусов, местами возможен небольшой снег (подробнее читайте на «Фонтанке»). В ночь на вторник температура опустится до минус 9. Днем — до минус 8 градусов, облачно, с неустойчивыми прояснениями, слабый снег. Ветер подует с юга со скоростью до 1–6 м/с.

