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    Циклон, засыпавший столицу снегом, заденет краем Петербург

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    Погода в Петербурге по-настоящему зимняя.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 декабря в городе будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 8–10 градусов, в окрестностях местами до минус 13, днем составит минус 6–8. На дорогах местами гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», синоптическую ситуацию в регионе формирует периферия циклона, накануне засыпавшего снегом Москву и уходящего в Предуралье. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

    По данным «Яндекса», минус 7 — это пониженная температура для начала декабря в Петербурге. Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от минус 8 ночью до плюс 3 днём. Самое холодное 4 декабря выдалось в 1998 году, минус 11 днём, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 9 градусов.

    В следующие два дня будет около 10 градусов по ночам и минус 6–8 днём. Завтра возможен небольшой снег.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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