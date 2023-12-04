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    В России зафиксированы первые минус 50 градусов, рекорд — 57,8 ниже нуля

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    Первые в сезоне «полтинники» пришли в Россию — в Якутию. Об этом 4 декабря сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, в воскресенье семь метеостанций региона зафиксировали понижение температуры воздуха ниже минус 50 градусов. Так, на «полюсе холода» Оймяконе минимум составил минус 52,4 градуса. Холоднее всего было на метеостанции Иэма — минус 55,9 градуса.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    В понедельник морозы сильнее 50-градусных отмечены на более чем 20 метеостанциях. В Иэма минимум составил минус 57,8 градуса — это самое холодное начало декабря на этой метеостанции за последние 18 лет.

    Похолодание ожидается на этой неделе и в центральных областях Европейской части России, где несколько дней был сильный снегопад.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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