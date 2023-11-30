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    Странное явление в Петербурге: берёзы в снегу стоят до сих пор зелёные

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    5 комментариев

    Петербург уже несколько дней утопает в снегу, а у некоторых деревьев до сих пор лето. Они не просто с листьями, но и почти полностью зелёные. Такую берёзу заметил фотограф Антон Кубышкин в Красногвардейском районе города. Фотографии публикует 30 ноября сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

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    «А берёза вообще ничего не поняла, так и застыла с зелёными листьями. Мой приятель с юга города сказал, что у него во дворе такая же берёза. Какое-то массовое заблуждение берёз в СПб», — рассказывает фотограф.

    В комментариях подписчики отмечают, что подобное дерево видели и в Пушкине. Возможно, это связано с проходящими рядом теплосетями, которые нагревают землю, предполагают в сообществе.

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    Комментарии 5

    Гость30 Ноя 2023 в 17:01
    Собаки пописали .
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