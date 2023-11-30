Странное явление в Петербурге: берёзы в снегу стоят до сих пор зелёные

Петербург уже несколько дней утопает в снегу, а у некоторых деревьев до сих пор лето. Они не просто с листьями, но и почти полностью зелёные. Такую берёзу заметил фотограф Антон Кубышкин в Красногвардейском районе города. Фотографии публикует 30 ноября сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
«А берёза вообще ничего не поняла, так и застыла с зелёными листьями. Мой приятель с юга города сказал, что у него во дворе такая же берёза. Какое-то массовое заблуждение берёз в СПб», — рассказывает фотограф.
В комментариях подписчики отмечают, что подобное дерево видели и в Пушкине. Возможно, это связано с проходящими рядом теплосетями, которые нагревают землю, предполагают в сообществе.