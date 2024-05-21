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    Скончался бывший футболист и главный тренер ЦСКА

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    В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший игрок и главный тренер ЦСКА Владимир Агапов, сообщает 21 мая официальный телеграм-канал команды.

    «Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

    Агапов играл за ЦСКА в 1955–1960-е годы. Вместе с командой он стал обладателем Кубка СССР — 1955. Кроме того, он выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат СССР 1953 года. Также играл за немецкий «Анхальт» и серпуховскую «Звезду».

    В 1958 году Владимир Агапов сыграл один матч за сборную Советского Союза против Чехословакии. После того как Агапов закончил карьеру футболиста, он возглавил школу ЦСКА, а в 1974-м стал главным тренером клуба, но в том же году его отправили в отставку. Он продолжил работу на должности начальника команды Вооруженных сил СССР, отвечал за комплектование всех армейских коллективов страны.

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