Скончался бывший футболист и главный тренер ЦСКА

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший игрок и главный тренер ЦСКА Владимир Агапов, сообщает 21 мая официальный телеграм-канал команды.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Агапов играл за ЦСКА в 1955–1960-е годы. Вместе с командой он стал обладателем Кубка СССР — 1955. Кроме того, он выступал за московский «Спартак», с которым выиграл чемпионат СССР 1953 года. Также играл за немецкий «Анхальт» и серпуховскую «Звезду».