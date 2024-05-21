Из России вышлют отчисленного студента МГУ, который поддерживает ВСУ

Студента факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько, отчисленного за проукраинские лозунги в соцсетях и неповиновение полиции, вышлют из России. Соответствующее решение огласил Троицкий суд Москвы, передает РИА Новости 21 мая.

«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Троицкого суда Москвы. Согласно карточке дела Гулько, решение вступило в силу 21 мая. По законодательству у него еще есть возможность обжаловать данное решение.

Сейчас молодой человек находится в центре временного содержания. В беседе с РБК 19 мая Гулько рассказал, что якобы уже покинул Россию. Гулько — гражданин Украины. За пост в ВК он признан виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и получил 12 суток. Полицейские его задержали за то, что он не предъявил паспорт при проверке документов, за это суд дал ему еще 10 суток. Затем правоохранители просмотрели другие соцсети студента, нашли экстремистские лозунги, и за это Тверской суд Москвы дважды назначил ему по 12 суток. В общей сложности Гулько получил 46 суток. Сам он ни по одному эпизоду не признал вину.