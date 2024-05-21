В Петербурге сбивший блокадницу самокатчик помог ей дойти до дома, но его всё равно ищут

Мужчина на электросамокате не оставил на асфальте сбитую им
Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пенсионерка была сбита у дома на пересечении проспекта Мориса Тореза и улицы Курчатова около семи часов вечера
Самокатчика ищут.
Доследственную проверку также начал СК. В ведомстве сообщили, что женщина в результате наезда упала на асфальт. Сбивший её мужчина помог перевязать руку и проводил до дома. На следующий день пострадавшей стало хуже, и она обратилась за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась.