В Петербурге сбивший блокадницу самокатчик помог ей дойти до дома, но его всё равно ищут

Мужчина на электросамокате не оставил на асфальте сбитую им 88-летнюю жительницу блокадного Ленинграда. Об этом 21 мая сообщили в петербургском Следственном комитете.



Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пенсионерка была сбита у дома на пересечении проспекта Мориса Тореза и улицы Курчатова около семи часов вечера 19 мая . В полицию о случившемся она не сообщала. Полицейских проинформировали медики, к которым на следующий день обратилась женщина.



Самокатчика ищут.



Доследственную проверку также начал СК. В ведомстве сообщили, что женщина в результате наезда упала на асфальт. Сбивший её мужчина помог перевязать руку и проводил до дома. На следующий день пострадавшей стало хуже, и она обратилась за медицинской помощью. Госпитализация не потребовалась.

