Проект приказа МИД: электронная повестка может стать причиной для отказа в выдаче загранпаспорта

Наличие повестки в реестре направленных повесток может стать основанием для отказа в выдаче загранпаспорта. Об этом говорится в проекте приказа МИД РФ, касающемся «порядка выдачи дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ» загранпаспортов.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 20 мая, общественное обсуждение будет вестись до 3 июня. Согласно ему, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать размещение повестки в реестре направленных (врученных) повесток. Таким образом, для гражданина устанавливается запрет на выезд из РФ до того, пока он не явится по повестке в военный комиссариат.