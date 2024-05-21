Проект приказа МИД: электронная повестка может стать причиной для отказа в выдаче загранпаспорта

Наличие повестки в реестре направленных повесток может стать основанием для отказа в выдаче загранпаспорта. Об этом говорится в проекте приказа МИД РФ, касающемся «порядка выдачи дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ» загранпаспортов.
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 20 мая, общественное обсуждение будет вестись до 3 июня. Согласно ему, основанием для отказа в выдаче загранпаспорта может стать размещение повестки в реестре направленных (врученных) повесток. Таким образом, для гражданина устанавливается запрет на выезд из РФ до того, пока он не явится по повестке в военный комиссариат.
Также к основаниям для отказа относится призыв на военную или на альтернативную гражданскую службу ‒ до окончания срока службы.
«В Проекте учтены изменения, которые произошли в действующем законодательстве, касающиеся оформления документов, удостоверяющих личность российских граждан за пределами территории Российской Федерации, а также важнейшие моменты практического опыта работы загранучреждений на этом направлении», — отмечается в пояснительной записке к документу.
В 2023 году в законодательстве появились новые способы рассылки повесток — заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги». Президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
По данным военного комиссариата Петербурга, к концу марта туда внесли 97% данных для единого реестра воинского учета. Как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке», работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году.