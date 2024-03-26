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    «Заполнено 97% данных». Военком Петербурга оценил готовность единого реестра воинского учета

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    Военный комиссариат Петербурга внес 97% данных для единого реестра воинского учета. Об этом рассказал 26 марта военный комиссар Петербурга Марат Урмансов в ходе заседания городского правительства.

    Он напомнил, что 1 октября 2024 года в соответствии с указом президента РФ запускается единый реестр воинского учета. Сейчас проходит опытная эксплуатация на базе четырех регионов: Липецкой области, Рязанской области, Сахалинской области и Москвы.

    «Петербург в пилотный проект не входит, но мы в настоящий момент наполняем базу данных воинского учета Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сведения локальных баз данных военных комиссариатов», — заявил Урмансов.

    По его словам, эта база данных и станет основой единого реестра воинского учета. «В нашем военном комиссариате заполнено 97% этих данных. 3% — это граждане, которые в этом году встали на начальный воинский учет», — сказал он.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

    Работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году, ранее заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке».

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