«Заполнено 97% данных». Военком Петербурга оценил готовность единого реестра воинского учета

Военный комиссариат Петербурга внес 97% данных для единого реестра воинского учета. Об этом рассказал 26 марта военный комиссар Петербурга Марат Урмансов в ходе заседания городского правительства.
Он напомнил, что 1 октября 2024 года в соответствии с указом президента РФ запускается единый реестр воинского учета. Сейчас проходит опытная эксплуатация на базе четырех регионов: Липецкой области, Рязанской области, Сахалинской области и Москвы.
«Петербург в пилотный проект не входит, но мы в настоящий момент наполняем базу данных воинского учета Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сведения локальных баз данных военных комиссариатов», — заявил Урмансов.
По его словам, эта база данных и станет основой единого реестра воинского учета. «В нашем военном комиссариате заполнено 97% этих данных. 3% — это граждане, которые в этом году встали на начальный воинский учет», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
Работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году, ранее заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке».