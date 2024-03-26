«Заполнено 97% данных». Военком Петербурга оценил готовность единого реестра воинского учета

Военный комиссариат Петербурга внес 97% данных для единого реестра воинского учета. Об этом рассказал 26 марта военный комиссар Петербурга Марат Урмансов в ходе заседания городского правительства.



Он напомнил, что 1 октября 2024 года в соответствии с указом президента РФ запускается единый реестр воинского учета. Сейчас проходит опытная эксплуатация на базе четырех регионов: Липецкой области, Рязанской области, Сахалинской области и Москвы.



«Петербург в пилотный проект не входит, но мы в настоящий момент наполняем базу данных воинского учета Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сведения локальных баз данных военных комиссариатов», — заявил Урмансов.

