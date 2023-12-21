Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки в военкомат

Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал Минобороны. Также должна быть организована работа по формированию электронных повесток и по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток, сообщается на сайте Кремля.

До 15 января в Минобороны сформируют подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета. Также до 15 января президент приказал доложить о работе по постановке граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат.