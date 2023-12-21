    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    743мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.41eur99.05

    Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки в военкомат

    19156
    14 комментариев

    Осенний призыв в армию 2024 года пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал Минобороны. Также должна быть организована работа по формированию электронных повесток и по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток, сообщается на сайте Кремля.

    До 15 января в Минобороны сформируют подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета. Также до 15 января президент приказал доложить о работе по постановке граждан на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат.

    Помимо прочего, Минобороны поручено организовать работу по обеспечению:

    • информирования граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военкомата;
    • автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва;
    • возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для воинского учета, с использованием государственной информационной системы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВоенкоматВоинский учетПризыв в армиюПризыв на военную службуПризыв на срочную службу
    ЛАЙК11
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ79
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 13

    Гость21 Дек 2023 в 10:19
    Не верю в эти сказки.
    +1−0
    Гость21 Дек 2023 в 10:16
    Чуете, чем пахнет?
    +20−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close